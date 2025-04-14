蒙市馬凱博高中校友遺孀 捐母校樂隊50萬元

阿罕布拉市馬凱博高中(Mark Keppel High School)1961年畢業的校友遺孀為學校樂隊捐款50萬美元。（記者張宏／攝影）

曾在蒙特利公園市 經營音樂用品店半個多世紀的已故居民Johnny Thompson，是阿罕布拉 市馬凱博高中(Mark Keppel High School)1961年畢業的校友，他的遺孀Nancy10日捐贈50萬美元給其高中母校樂隊，用於購買器材和資助有音樂夢想的學生們。

David趙介紹樂隊成員給Nancy。（記者張宏／攝影）

馬凱博高中樂隊10日集體總動員，在門口一邊演奏鼓樂一邊列隊歡迎來賓，室內是管弦樂隊的表演，展示出學校樂隊的實力。該樂隊歷史悠久，華人子弟聚集，2023年獲得南加州學校樂隊與管弦樂協會競賽第五名，這是該校近年的最好名次。

Johnny Thompson的兄弟Steve Thompson。（記者張宏／攝影）

學校高中樂隊華裔家長協會共同主席David趙和Le Lieu主持活動。David趙表示，家長協會會作為這筆善款執行方，預計分兩部分使用捐款，其中12萬5000美元用於購買設備，剩餘37萬5000美元用於獎學金和私人課程。

馬凱博高中樂隊10日集體總動員，在門口一邊演奏鼓樂一邊列隊歡迎來賓。（記者張宏／攝影）

馬凱博高中樂隊成立於上個世紀50年代，樂隊成員有60多人，加上管弦樂隊的40多人，共計百餘人。樂隊裡有些孩子很有音樂天分，但學校對樂隊資金支持有限，這筆善款來得及時且有意義。David趙表示，他的兩個孩子都在學校樂隊，樂隊成員關係緊密互相扶持，且音樂不僅能陶冶情操，還能減壓。

蒙市市長吳紹榮（左四）為Johnny Thompson遺孀Nancy（右四）頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

促成這次善舉的非營利組織Partnership for the Performing Arts (PPA) 創始人Nick Rail、Johnny的妻子Nancy及Johnny兄弟Steve到場。Nick Rail表示，Johnny從小就展露出音樂才華，他12歲時就贏得多個音樂獎項和比賽，並在眾多電視節目中演出，包括1955年作為周五晚間才藝節目的嘉賓出現在米老鼠俱樂部節目中。

他於1961年畢業於馬凱博高中，隨後在蒙市開設以自己名字命名的音樂商店。60多年來，該商店一直為聖蓋博谷、大洛杉磯地區及其他地區提供服務，直至他2021年去世後歇業。Johny在經營音樂商店同時，積極回饋社區，支持學區 和學校音樂活動。在他離世四年後，妻子Nancy帶來這份慷慨禮物，不僅是金錢，也是一個機會，幫助更多熱愛音樂的學生用音樂改變人生。

馬凱博高中樂隊成立於上個世紀50年代，樂隊成員有60多人，加上管弦樂隊的40多人，共計百餘人。（記者張宏／攝影）

蒙市市長吳紹榮到場致辭並頒發感謝狀，他表示，自己在蒙市長大，因此對Johnny的商店非常熟悉。當時他們作為移民家庭沒有太多錢購買樂器，他的弟弟在大一打暑期工，以折扣價在Johnny的商店買了一件樂器。感謝Johnny和其店鋪多年來對社區的貢獻和支持，在其過世後還依然為高中樂隊送去這份禮物。

阿罕布拉市長Katherine Lee、市議員王楠（Noya Wang）、樂隊負責人Justin Lee及學區總監和學校校長等人出席。