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南加公園口角釀槍戰 男童無辜中彈

洛杉磯訊
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無辜受害者年僅12歲。（截圖自GoFundMe）
無辜受害者年僅12歲。（截圖自GoFundMe）

加州安大略市 (Ontario）一名12歲男童4月4日不幸在退伍軍人公園（Veterans Park）遭流彈擊中後腦，截至11日已經住院滿一周。目前情況穩定，正在持續康復中。

警方表示，案發當時男童正坐在其父母車後座，車輛停在公園停車場，兩名男子在停車場發生爭執並演變成槍戰，男童無辜捲入交火，頭部遭單發子彈擊中。

安大略警局警員拉斯特（Joshua Luster）說︰「我相信他是被擊中後腦勺，只有一聲槍響。這孩子是個鬥士，我們對他的康復情況保持樂觀態度。」

安大略警方迅速趕抵現場，對男童進行急救並將其送往當地創傷中心。隨後他接受緊急手術，再轉送至兒童創傷醫院接受後續治療。截至11日晚，男童情況穩定，但仍需住院觀察。

警方初步調查發現，衝突起因為兩名男子在停車場發生口角爭執，並迅速升級為互開槍械，導致無辜男童中彈。警方已逮捕涉案兩名嫌犯，分別為來自勝利谷（Victorville）的25歲男子Damian Marquis Berry，以及來自洛杉磯的35歲男子Anthony Dionte Erwing。警方表示，兩人皆有多項涉及暴力的犯罪紀錄，其中Berry目前正在接受刑滿釋放社區監督，而Erwing則在洛杉磯縣緩刑期中。

儘管官方尚未公布男童身分，但社區人士透露，他就讀於安大略蒙特克萊學區（Ontario-Montclair School District）六年級，並參加公園內的課後活動計畫。多位師長與居民表示，該公園是許多家庭孩子參與活動與聚會的重要場所。

「我們不希望民眾因這起事件而對公園產生不安全感，」拉斯特說，這是一起孤立事件，警方絕不會坐視不理。

目前，社區民眾正發起募款行動，盼協助這個正面臨無家可歸處境的家庭度過難關，幫助男童順利康復。

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