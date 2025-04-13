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蒙市櫻花節盛大登場 多元文化吸睛

記者朱敏梓╱蒙特利公園市報導
蒙市議員出席櫻花節開幕儀式並為新的交通接駁計畫「Intercity」剪綵。（記者朱敏梓╱攝影）
蒙市議員出席櫻花節開幕儀式並為新的交通接駁計畫「Intercity」剪綵。（記者朱敏梓╱攝影）

廣受居民喜愛的蒙特利公園市櫻花節（Monterey Park Cherry Blossom Festival）12日在巴恩斯公園（Barnes Park）拉開帷幕，吸引大批民眾前往參加。今年是該市櫻花節的第25屆，活動首日即吸引了大量遊客與當地居民參與，現場設有約75個攤位，提供多樣化美食、手工藝品、藝術展示及文化產品等。為期兩天的慶典不僅帶來視覺與味覺雙重享受，也展示當地深厚的多元文化魅力。

市長吳紹榮（Vinh Ngo）在開幕式上說：「櫻花節是一場多元文化的慶典，特別是向1950到1960年代遷入蒙市的日裔美國人致敬。當時蒙市約35%的居民是日裔美國人，他們對該市發展作出重要貢獻。這個節日的設立，正是為了慶祝他們的文化傳承，並讓大家一起慶祝我們城市的多元性。」

櫻花節主舞台的和服展示表演。（記者朱敏梓╱攝影）
櫻花節主舞台的和服展示表演。（記者朱敏梓╱攝影）

此外，市議員們也在現場為新的交通接駁計畫「Intercity」進行剪綵儀式。這一計畫讓居民僅需支付2美元即可搭乘交通工具到達市內任何地點，極大方便居民出行。

櫻花節現場有許多日本元素、出售日本特色產品的展位。（記者朱敏梓╱攝影）
櫻花節現場有許多日本元素、出售日本特色產品的展位。（記者朱敏梓╱攝影）

櫻花節的主舞台上，來自不同文化背景的表演團隊輪番登場，帶來一場視聽盛宴。櫻花節展示了豐富的日本文化元素，包括舞蹈、太鼓表演、和服展示及茶道演示等。此外，Kokoro、City Pop Jam等團體的歌舞表演也吸引眾多觀眾駐足欣賞。來自當地學校的學生團體也帶來音樂演奏和舞蹈表演，還有武術、夏威夷草裙舞等極具特色的節目。

今年的櫻花節攤位數量創下新高，共約75個攤位，展示各式各樣的商品和文化體驗。無論是各類手工藝品、藝術作品，還是來自日本動漫、卡通玩偶，甚至傳統和服，應有盡有。民眾還可以找到地方衛生局、社會、教育等多方面資源。不少攤位還提供精美免費禮品，吸引大量民眾駐足，例如全美知名炸雞連鎖餐廳Raising Cane's設有抽獎環節並提供免費飲料。

櫻花節現場15個美食攤位帶來不同種類的食物與文化風味。（記者朱敏梓╱攝影）
櫻花節現場15個美食攤位帶來不同種類的食物與文化風味。（記者朱敏梓╱攝影）

15個美食攤位帶來不同種類的食物與文化風味，包括章魚燒、燒串、抹茶飲品等，而來自洛杉磯小東京、擁有近百年歷史的風月堂（Fugetsu-Do）則帶來道地的日式麻糬，深受市民喜愛。

此次櫻花節還專為小朋友設立了免費手工藝區，許多孩子在這裡開心地進行手工製作和塗鴉。此外，來賓還可以在蒙市市政廳欣賞多種文化展覽，展品包括書法、摺紙藝術、茶道展示等，感受濃厚的東方文化氛圍。

來自洛杉磯小東京、擁有近百年歷史的風月堂（Fugetsu-Do）帶來道地的日式麻...
來自洛杉磯小東京、擁有近百年歷史的風月堂（Fugetsu-Do）帶來道地的日式麻糬。（記者朱敏梓╱攝影）

櫻花節於13日將繼續進行，現場還有更多精彩活動等待民眾參與。民眾可以在手工攤位上親手製作專屬日本娃娃，還可以參加由Asayoru女傭咖啡店主辦的節日慶祝活動，與日本偶像一同度過愉快時光。對於愛車人士，還有一場別開生面的動畫形象汽車展，參展車輛都將裝飾上各式各樣動漫形象，十分獨特。

櫻花節免費入場，13日開放時間為上午11時至下午6時。民眾可以搭乘免費接駁公車前往現場。公車將在蘭利長者中心（Langley Senior Center）及Ynez小學和Repetto小學停靠接送。

櫻花節不少攤位放送免費禮品和抽獎，攤位前大排長龍。（記者朱敏梓╱攝影）
櫻花節不少攤位放送免費禮品和抽獎，攤位前大排長龍。（記者朱敏梓╱攝影）

日本 日裔 蒙特利公園市

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