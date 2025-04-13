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留學生抽中工作簽證 卻被解僱

記者張宏╱洛杉磯報導
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今年中國留學生H-1B工作簽證抽籤率普遍反映變高，但是有抽中者卻面對被公司辭退危機，也有的投了千份簡歷卻還找不到工作。（本報檔案照）
今年中國留學生H-1B工作簽證抽籤率普遍反映變高，但是有抽中者卻面對被公司辭退危機，也有的投了千份簡歷卻還找不到工作。（本報檔案照）

今年中國留學生H-1B工作簽證抽籤率普遍反映變高，但是抽中留學生卻面對可能被公司辭退危險，也有留學生投遞千份簡歷卻還找不到工作。華人移民律師許俊良表示，他的客人今年有一半的中籤率，但是也有人抽中後卻被雇主解僱，面臨兩難境地。

許俊良表示，今年客人有一半中籤率主要和一些科技大公司停止給新員工辦身分有關，最近有幾個客人剛抽到工作簽證，結果被公司辭退，大小公司都有類似情況。有客人抽中後被公司辭退，選擇打包回中國。他通常建議客人如果遇到此類情況，最好要求公司幫其辦完工作簽證申請再讓其轉換雇主，只要公司同意，在10月前轉到新公司就可保住工作簽證身分。但今年感覺不景氣，抽籤後又發生關稅大變動，導致一些物流業公司在相關人力安排上更加保守，有貨運公司客人最近相當清閒，從周一就在討論周五吃什麼。同時現在一些雇主觀望成分大，大家都在看美中關係會發展成什麼樣。

科技教育業者Kelly Zhou表示，今年大廠整組裁員，很多工作多年的人都被裁退，新人除非專業和能力與公司所需職位特別匹配，再加上內推才能得到工作機會，但留學生涉及身分問題，和本地人相比處於劣勢。那些被辭退的人既有身分又有工作經驗，這些人向下兼容去中小企業，導致各個層級就業機會相對減少。他們合作的一些應屆留學生投了上千份簡歷都找不到工作，覆蓋各個專業，之前計算機科學（CS）專業很熱門，但這兩年被AI衝擊也不好找工作，很多入門級崗位沒有了。以往還有給應屆畢業生的實習機會，現在很多大廠都不再招實習生。

她說，美國大公司每年都會放出一些新職位給畢業生，但不包括國際學生。國際留學生即使是卡耐基或杜克大學畢業生，現在找工作周期也都需要半年到一年，且很多工作都低於其預期。在就業市場領域，文科生和理科生比起來不是競爭力弱，而同等條件，文科生通常只有一年OPT（校外臨時工作許可），而理科有三年，相對機會少很多。目前留學生多數想留下來工作幾年來證明自己。那些高中留美的學生留下意願更強，名校裡面不同專業也有區別，優勢學科還是有強競爭力，STEM理工科需求相對比較多。

Kelly表示，現在簡歷都是AI篩選第一輪或第二輪，如果連關鍵詞都無法匹配，第一輪都過不去。建議大家簡歷適度美化，最關鍵是在實戰裡提升能力。他們去年幫助147個學生找到工作或實習，其中有遠程工作也有實地實習。

就業困難也激發留學生創業，戴維斯加大（UC Davis）全球移民中心主任、文理學院經濟學教授Giovanni Peri表示，他們將1999年至2020年間從美國碩士課程畢業的國際學生信息，與他們隨後幾年創辦的初創企業數據進行配對發現，畢業生每增加150名國際學生，五年內就會增加一家創業公司，相比同等數量的美國本土學生高出八到九倍。最近在南加華人社區也頻頻有留學生組織各種創業論壇，大家通過創業自雇來解決移民身分問題。

中國留學生 工作簽證 移民

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