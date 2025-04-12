洛杉磯世界杯海報大賽 唯一華人黃方遒晉前16

好萊塢海報設計師黃方遒。（圖／黃方遒提供）

好萊塢海報設計師黃方遒（Fangqiu Huang）作品入選2026年洛杉磯 世界杯海報大賽Top 16，唯一華人 。

作為2026年世界盃 主辦城市之一，洛杉磯即將迎來全球最大規模的體育賽事。國際足總FIFA與洛杉磯世界盃主委會公布官方海報設計大賽名單，好萊塢知名海報設計師黃方遒的作品入選Top 16。

這場比賽吸引了整個洛杉磯地區985位設計師和藝術家參與。每位參賽者只能提交一份設計作品，黃方遒的作品以其構圖簡潔、視覺震撼和巧妙創意，脫穎而出。

黃方遒介紹，他力求在設計中深刻體現洛杉磯的獨特魅力和世界盃的熱情，將洛杉磯標誌性的元素——蔚藍的天空、挺拔的棕櫚樹，與世界盃的核心符號足球結合。

他表示，海報中六個五邊形色塊對足球的抽象表達，現代而含蓄，色塊中的漸變色彩從橙色、紅色，粉紅色，紫色到藍色，傳達洛杉磯的多元文化與奔放活力，襯託在飽和度極高的蔚藍色下，強烈的視覺效果正是他想要的。

黃方遒選擇從低視角向上仰望的方式表現棕櫚樹。設計中隱約的飛機飛行軌跡和這些棕櫚樹幹的線性排列，模擬足球飛行過程中留下一道「速度痕跡」的視覺效果，更為海報增添強烈的速度感與動感，彷彿足球正在飛躍洛杉磯的天空。太陽光暈的應用，則起到畫龍點睛的作用，展現出洛杉磯的獨特魅力。

他說，為完美呈現棕櫚樹的獨特形態，他前往洛杉磯多個地方拍攝，並在後製中調整，使其更加挺拔直立，呈現出洛杉磯棕櫚樹的獨特美感。

對於專業從事電影海報創作的黃方遒來說，這次參與體育比賽海報設計是一次偶然的機會，是一次半出圈的嘗試。他表示，自己在洛杉磯生活20多年，能夠為這座城市做些事情，感覺非常有意義。