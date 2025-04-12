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洛市府資金缺口10億元 恐裁上千員工

洛杉磯訊
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洛杉磯市長貝斯訂4月21日提出新財年預算，面對10億美元的財政缺口，她可能以裁員、發行公債及爭取州府、聯邦財源等方式因應。（路透）
洛杉磯市長貝斯訂4月21日提出新財年預算，面對10億美元的財政缺口，她可能以裁員、發行公債及爭取州府、聯邦財源等方式因應。（路透）

洛杉磯市政府2025/2026財年面臨近10億美元資金缺口，上千名市府員工面臨被裁。洛市府正考慮以提高稅費、發行債券及爭取更多聯邦和加州的援助來彌補巨額資金缺口。

洛杉磯市議會11日在兩名市議員缺席的情況下，以11比0通過更換市府人事部總經理任命案，比盧波斯（Malaika Billups）為新任人事部總經理，以增加7000美元薪酬的待遇取代上任，新任年薪為35萬9532美元 。

觀察人士表示，儘管洛杉磯市府人事部為600名員工的龐大部門，並負責16個部門的招募和薪資發放等工作，但洛市近年財政赤字急劇上升並非人事部總經理問題。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）預計4月21日公布2025/26財政年度預算方案，目前預計洛市新年度面臨的財政赤字高達10億美元。市府財政觀察人士認為，洛市財政赤字巨大原因來自其內部操作失誤，包括營業稅、銷售稅和酒店稅等主要收入來源的稅收收入未達預期；寶馬山野火花費大量開支，包括緊急應變和重建工作相關成本上升；聯邦政策變化，例如貿易以及移民法變化等，都影響洛市財政。此外，洛市還面臨法律和解導致的債務增加，所有這些都給城市資源帶來壓力。

洛市行政官員表示，該市「正處於特別困難的財政狀況」。僅本財政年度，該市超支約3億美元，部分原因是負債成本上升、與市府員工簽訂慷慨的勞動合同，以及寶馬山野火相關支出。

一名市議員指出，洛杉磯市府80%的開支用於薪資支付。四年前，疫情爆發後，洛市政府簽署一項提前退休計畫，為1000多名離職員工提供高達8萬美元的退休金。在過去兩年裡，貝斯和議會批准一系列工會加薪和增加福利方案，包括警察、市府文職工作人員和消防員，這些加薪在很大程度上緩解勞資糾紛，為貝斯和其它六名市議員2026年競選連任鋪平道路，但洛市付出的代價已經顯而易見。

現任市府為給今年的加薪騰出空間，市議會投票決定取消約1700個空缺職位，但即使這樣削減，2025/2026年的加薪計畫預計仍將對預算造成很大影響。

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