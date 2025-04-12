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Los Feliz街區 街燈銅線頻被盜 住宅區一片黑

洛杉磯訊
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嫌犯剪斷電，整個街區瞬間陷入黑暗。（截自 KTLA電視台）
嫌犯剪斷電，整個街區瞬間陷入黑暗。（截自 KTLA電視台）

據KTLA報導，洛杉磯Los Feliz街區近日頻傳街燈銅線被盜事件，導致大片住宅街道陷入黑暗。居民憂心忡忡，認為不僅人身安全受到威脅，也擔憂治安漏洞讓竊賊有機可乘。

居民反映，竊賊專挑電壓控制箱下手，盜取其中價值較高的銅線。居民指出，每當有人掀開電箱蓋時，竊賊便會剪斷所有高壓電線。

社區監視器曾拍下一名男子疑似作案的畫面。當電線被剪斷後，整條街道的照明設備即刻失效，造成該區域陷入伸手不見五指的黑暗。居民帕斯卡（Julie Pascal）說，「大概有兩條街道的路燈全熄了，四周一片漆黑」。另一居民弗萊克（John Fleck）指出，晚間散步變得危險重重，「你可能會跌倒，也有可能會被搶。現在根本沒有任何路燈照明」。

居民普遍認為，黑暗的街區為竊盜行為提供掩護。居民萊特（Barbara Wright）表示:「所有的燈都滅了，晚上一片漆黑，根本不敢出門。對面鄰居不久前還遭遇搶劫，真的很嚇人。」另一名居民尹莎拉（Sarah Yun）也說：「我們的車子之前就遭過竊，現在又沒路燈，讓人更擔心晚上會發生什麼事。」

為引起市府關注，居民們正在街區分發傳單，並提醒鄰里注意因街燈損壞帶來的各種安全風險。居民表示，儘管社區已多次向市府反映，相關單位仍未採取具體行動遏止竊案持續發生。

對此，代表該區的市議員拉曼（Nithya Raman）指出，她已知悉相關情況，並正與市府各部門合作，加快修復路燈的進度，確保居民安全。然而，市府提供的修復時間表，最短為兩個月，最長甚至可能達一年，引發居民不滿。居民薩普（Ryan Supple）表示：「我每年要繳2萬8千美元的房產稅，難道不能有幾盞路燈嗎？」

在市府尚未修復照明設施之前，許多居民已自行安裝感應燈與監視系統，希望嚇阻可疑人士，減少潛在犯罪行為。

竊賊專挑街燈銅線下手。（截 自KTLA電視台）
竊賊專挑街燈銅線下手。（截 自KTLA電視台）

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