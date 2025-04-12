亞太社區60萬獎學金開放申請 4月21日截止 總額歷年最多

亞太社區基金會旗下管理的多個獎學金基金會為大學在讀生專設的獎助學金目前開放申請。（亞太社區基金會提供）

亞太社區基金會（Asian Pacific Community Fund）旗下管理的18個獎學金基金會目前開放2025年度申請，總額約60萬美元的獎學金面向高中和大學在讀學生開放。今年也是各地企業和家族獎學基金會參與數量和獎金發放總額最多的一年。申請至4月21日星期一截止。

亞太社區基金會負責人黃陳群雁介紹，2025年亞太社區基金會旗下的獎學基金會從上年的13個增加到目前18個，為歷年數量最多的一次，獎學金獲益人數也將超過往年。大約700位符合條件的高中畢業生和大學三年級以下在讀生將獲得1000美元至7500美元不等的獎助學金。

黃陳群雁表示，旗下各個基金會的獎學金要求不同，獎金數量也不一樣。比如台美人獎學金專門給台美人，十個名額，每人7500美元 ；也有完全不分族群的獎學金，主要看學業成績和家庭經濟狀況；國泰銀行的獎學金來自九個州；還有專門為苗族、或華美學生、或女性的科學學科生、或主修公共行政管理的學生等量身定做的獎學金。

每位申請人可同時申請多個獎學金，基金會工作人員會將不同情況，包括所居地區和家庭收入，學習成績等，轉給不同的基金會。如果申請人符合多個基金會的要求，可以同時獲得多份獎學金。黃陳群雁表示，所有獎助學金的發放主要是針對中低收入 學生，同時要求成績優異。

今年提供獎助學金的18個單位包括：皇佳商業銀行、美加銀行、大通銀行、國泰銀行、趙氏家族基金會、陳氏家族基金會、維智獎學金等。申請人需為高中生將畢業生或一年級大學生，計劃2025年秋季就讀美國認可的四年制學院/大學，GPA最低為2.5，家庭收入等於或低於縣低收入水平/或證明有財務需要。

此外，台美人基金會、龍心基金會、Asian American in Public Finance等多個獎學金的申請專門對本科一年級學生開放，其中台美獎學基金為台美學生專設；龍心獎學金專為STEM女學生專設；偉志獎學金基金會為華裔 美國學生專設。

為大學一年級至三年級本科生專設的獎學金包括：Matt Fong AAPF獎學金，為以公共服務作為職業生涯追求的學生專設，獎金從2500美元到7500美元不等。