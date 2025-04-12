我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

熱量低又纖維多 13種水果能讓人自然減重

華美協會4月19日辦古詩今唱音樂會 多元共融演出

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
華美表演藝術協會將於4月19日舉辦融合古詩詞、拉丁舞與中英文演唱的多元族群公益演出，展現文化共融之美。（谷歌地圖截圖）
華美表演藝術協會將於4月19日舉辦融合古詩詞、拉丁舞與中英文演唱的多元族群公益演出，展現文化共融之美。（谷歌地圖截圖）

洛杉磯華美表演藝術協會將於4月19日下午2時至5時，在羅斯密市（Rosemead）西來大學大禮堂舉辦英語古詩詞歌舞演出，免費入場，歡迎民眾踴躍參與。本次演出融合中英文古詩詞、拉丁舞曲與多元族裔演出者，包括自閉症孩童、得獎歌手與舞者等，透過現代音樂詮釋唐宋詩詞，傳遞中華文化之美與包容精神。

全場共呈現24首古詩詞，由曾獲明尼蘇達州藝術局獎項的居曉玉全新譜曲，絕大多數為首次發表。節目分為八組，每組由三首詩構成，配合拉丁音樂節奏編曲，並穿插中英文歌詞，展現古今中外交融的創意巧思。演出陣容堅強，包括華美表演藝術協會歌手、小天使合唱團優秀成員、雅利舞蹈學校學生與Kinnor Music Arts School學員等。其中，自閉症孩童將登台演唱唐詩，傳達藝術無界、共融共享的理念。

西來大學大禮堂舞台設計完善，觀眾席高低錯落，視野良好。校園鄰近Walmart大型超市，設有寬敞停車場，交通便利。主辦單位誠摯邀請民眾在春日周末走進劇場，以詩詞會友、以舞蹈傳情，共賞古詩今唱之美。詳情可傳簡訊至：626-235-3894。

洛杉磯 明尼蘇達州

上一則

H Mart拉斯維加斯首店 4月24日盛大開幕

下一則

哄抬藥價官司 Apotex藥廠賠4000萬與州府和解

延伸閱讀

小甘迺迪堅信與疫苗有關 啟動大規模自閉症肇因研究

小甘迺迪堅信與疫苗有關 啟動大規模自閉症肇因研究
音樂會送暖 「家毀」華裔消防員現身

音樂會送暖 「家毀」華裔消防員現身
4月13日紐約林肯中心將唱響《黃河大合唱》——以音樂銘刻歷史，用藝術呼喚和平

4月13日紐約林肯中心將唱響《黃河大合唱》——以音樂銘刻歷史，用藝術呼喚和平
洛杉磯災後重建慈善音樂會 失去家園華裔消防員現身

洛杉磯災後重建慈善音樂會 失去家園華裔消防員現身
佛利蒙警局首創「緊急應變系統」 保護自閉症居民

佛利蒙警局首創「緊急應變系統」 保護自閉症居民
全球精英林肯中心音樂會 逾500選手共襄盛舉

全球精英林肯中心音樂會 逾500選手共襄盛舉

熱門新聞

Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

2025-04-07 14:59
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

2025-04-08 20:37
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

2025-04-08 15:57
華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
房客驅逐後，檢視屋況，發現牆面經多處塗鴉塗抹，重整成本由屋主全數負擔。（圖／黃夙君提供）

職業租霸遊走法律邊緣行騙 屋主訴諸法律驅逐

2025-04-07 02:20

超人氣

更多 >
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫

結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫
6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效

6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效
全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首
整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現