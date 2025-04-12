華美協會4月19日辦古詩今唱音樂會 多元共融演出

華美表演藝術協會將於4月19日舉辦融合古詩詞、拉丁舞與中英文演唱的多元族群公益演出，展現文化共融之美。（谷歌地圖截圖）

洛杉磯 華美表演藝術協會將於4月19日下午2時至5時，在羅斯密市（Rosemead）西來大學大禮堂舉辦英語古詩詞歌舞演出，免費入場，歡迎民眾踴躍參與。本次演出融合中英文古詩詞、拉丁舞曲與多元族裔演出者，包括自閉症孩童、得獎歌手與舞者等，透過現代音樂詮釋唐宋詩詞，傳遞中華文化之美與包容精神。

全場共呈現24首古詩詞，由曾獲明尼蘇達州 藝術局獎項的居曉玉全新譜曲，絕大多數為首次發表。節目分為八組，每組由三首詩構成，配合拉丁音樂節奏編曲，並穿插中英文歌詞，展現古今中外交融的創意巧思。演出陣容堅強，包括華美表演藝術協會歌手、小天使合唱團優秀成員、雅利舞蹈學校學生與Kinnor Music Arts School學員等。其中，自閉症孩童將登台演唱唐詩，傳達藝術無界、共融共享的理念。

西來大學大禮堂舞台設計完善，觀眾席高低錯落，視野良好。校園鄰近Walmart大型超市，設有寬敞停車場，交通便利。主辦單位誠摯邀請民眾在春日周末走進劇場，以詩詞會友、以舞蹈傳情，共賞古詩今唱之美。詳情可傳簡訊至：626-235-3894。