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店員阻盜竊 遭賊槍擊、駕車輾壓

洛杉磯訊
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Giant Discount發生搶劫案，店員被搶匪殺害。（NBC4電視台畫面）
Giant Discount發生搶劫案，店員被搶匪殺害。（NBC4電視台畫面）

艾爾蒙地市9日發生入店偷盜受阻槍擊案，店員被子彈擊中頭部，歹徒還駕車輾過受害人身體，導致其當場死亡。

南艾爾蒙地市警局表示，案件發生在9日下午12時20分左右，地點在南艾爾蒙地杜爾菲大道（Durfee Ave）2000號街區的一家商店停車場。

受害者的哥哥John Yaghoubi表示，弟弟當時正在家族商店Giant Discount工作，突然一群人闖入，搶走商品並逃跑。弟弟試圖阻止搶匪並追趕出去，沒想到對方攜帶槍枝並朝弟弟頭部開槍，搶匪隨後還開汽車碾過已倒在地上的弟弟。

知情人表示，受害者是60歲的Kourosh Yaghoubi，一群人闖入商店並偷走一盒一次性口罩，受害人追出去阻止時受致命攻擊，當時受害人手無寸鐵。

John Yaghoubi說，他四年前失去哥哥，媽媽已經94歲，至今還在為失去大兒子傷心，現在他又失去弟弟，不知道怎麼向母親說。

洛杉磯縣警局警探9日在凶案現場工作到深夜，目前案情仍在進一步調查當中。知情者請撥打323-890-5500聯繫洛縣警局凶案組，或透過800-222-8477或lacrimestoppers.org匿名舉報。

洛杉磯縣警局警探9日在凶案現場工作。（NBC4電視台畫面）
洛杉磯縣警局警探9日在凶案現場工作。（NBC4電視台畫面）

艾爾蒙地 洛縣 洛杉磯

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