大莊家賭場度假村 用機器人巡邏維安

圖為正在巡邏的AI機器人。（記者啟鉻／攝影）

位內陸的大莊家賭場度假村（簡稱：大莊家），7年前開始使用AI 機器人巡邏，維護各處安全，成為全美首批部署自動安全機器人的度假賭場。

大莊家的AI巡邏機器人，由Knightscope公司研發，這批高科技機器人包含固定式與移動式單位，具備全天候360度高解析影像錄製、自動車牌與人臉辨識、熱感應警報等功能，能有效強化現場保安能力，迅速偵測異常狀況與潛在威脅。巡邏機器人K5身高五英尺半、重達400磅，未來科技造型成為賭場內受矚目焦點，經常吸引客人自拍合影。

據悉，大莊家內的每位安保人員，都經過依照警察學院的專業訓練，目前約有300人組成的安全團隊。機器人全天候巡邏的數據，亦會即時加密傳回指揮中心，由專責人員分析，以協助預測並防止犯罪發生。

大莊家公共安全負責人柯勞斯（ Robert Krauss）表示，「無論是在停車場、入口大廳，或活動現場，都能靈活部署這些機器人，強化現場的警戒與反應能力。特別在近年頻繁發生重大治安事件背景下，這是大莊家持續強化安全防線的具體行動。」

Knightscope高科技公司董事長兼執行長William Santana Li也表示，很榮幸與大莊家合作，共同打造更安全的娛樂環境，為全美度假賭場樹立新標竿。