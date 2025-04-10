門票大方送 夕陽紅創辦人張克群夫妻樂此不疲

張克群（左）和先生黃二陶（右）對音樂、歌唱和朗誦極具熱忱，多年來自掏腰包舉辦音樂會，分文不收，嘉惠大眾。（記者楊青／攝影）

「如果我們40個人唱得高興，而且讓400觀眾或更多人聽得高興，不賣票倒貼錢，也挺好，值得」，洛杉磯 夕陽紅合唱團多年來幾乎每年舉辦演唱會和音樂會，門票全部免費贈送，分文不取，樂此不疲。

夕陽紅合唱團創辦人張克群和先生黃二陶，正是中國知名音樂人、脫口秀節目主持人高曉松的母親和繼父，兩位「老清華」的南加退休 生活多姿多彩，快樂充實不遜明星兒子。

「很多人喜歡旅遊，錢花在世界各地，我的最大愛好是唱歌和文藝，所以樂意把錢花在這上面」，張克群表示，在洛杉磯做文藝演出和售票都不容易，所以合唱團演出不賣票，全部白送，「經費來自我自己的口袋」，她笑言，兩個房子一個自住，一個出租，租金 就拿來養合唱團，包括每次演出邀請的指揮、鋼琴伴奏和場地租金，全部自掏腰包。

「她喜歡我就隨她」，黃二陶表示，給太太最大的支持是他的心願，比如這次黃自清唱劇《長恨歌》專場演出，不但支持太太掏錢舉辦音樂會，自己還積極參與其中，擔任詩歌吟唱，展現家族深厚的文化風範。

黃二陶、當年被毛「欽點」的清華大右派黃萬里的兒子、中國知名教育家黃炎培的孫子。黃二陶與張克群同是清華子弟，一起上清華附小、清華附中和清華大學。「我們小學五年級時是同桌」，雖然後來天各一方，但晚年在洛杉磯再續前緣，無比幸福。

張克群和黃二陶是夕陽紅合唱團中三位八旬團員中的兩位。黃二陶表示，這次專場演出黃自的清唱劇《長恨歌》，一是應聽眾盛邀，二是對家人的紀念。他解釋，自己的祖父黃炎培與黃自的父親黃培洪為堂兄弟，黃自則是自己的堂伯父。在他的家族前輩中，大伯父黃方剛、二伯父黃競武以及堂伯父黃自都是清華早期留美預備班學生，後同期留美。他本人清華畢業，專業冶金。

冶金和唱歌之間的距離十萬八千里，不過家族濃厚的學風，黃二陶從小耳聞目染，對文藝相當熱愛。比如這次表演《長恨歌》中的詩詞，他感覺「唱誦比朗誦更好」。