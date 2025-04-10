我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

門票大方送 夕陽紅創辦人張克群夫妻樂此不疲

記者楊青／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張克群（左）和先生黃二陶（右）對音樂、歌唱和朗誦極具熱忱，多年來自掏腰包舉辦音樂會，分文不收，嘉惠大眾。（記者楊青／攝影）
張克群（左）和先生黃二陶（右）對音樂、歌唱和朗誦極具熱忱，多年來自掏腰包舉辦音樂會，分文不收，嘉惠大眾。（記者楊青／攝影）

「如果我們40個人唱得高興，而且讓400觀眾或更多人聽得高興，不賣票倒貼錢，也挺好，值得」，洛杉磯夕陽紅合唱團多年來幾乎每年舉辦演唱會和音樂會，門票全部免費贈送，分文不取，樂此不疲。

夕陽紅合唱團創辦人張克群和先生黃二陶，正是中國知名音樂人、脫口秀節目主持人高曉松的母親和繼父，兩位「老清華」的南加退休生活多姿多彩，快樂充實不遜明星兒子。

「很多人喜歡旅遊，錢花在世界各地，我的最大愛好是唱歌和文藝，所以樂意把錢花在這上面」，張克群表示，在洛杉磯做文藝演出和售票都不容易，所以合唱團演出不賣票，全部白送，「經費來自我自己的口袋」，她笑言，兩個房子一個自住，一個出租，租金就拿來養合唱團，包括每次演出邀請的指揮、鋼琴伴奏和場地租金，全部自掏腰包。

「她喜歡我就隨她」，黃二陶表示，給太太最大的支持是他的心願，比如這次黃自清唱劇《長恨歌》專場演出，不但支持太太掏錢舉辦音樂會，自己還積極參與其中，擔任詩歌吟唱，展現家族深厚的文化風範。

黃二陶、當年被毛「欽點」的清華大右派黃萬里的兒子、中國知名教育家黃炎培的孫子。黃二陶與張克群同是清華子弟，一起上清華附小、清華附中和清華大學。「我們小學五年級時是同桌」，雖然後來天各一方，但晚年在洛杉磯再續前緣，無比幸福。

張克群和黃二陶是夕陽紅合唱團中三位八旬團員中的兩位。黃二陶表示，這次專場演出黃自的清唱劇《長恨歌》，一是應聽眾盛邀，二是對家人的紀念。他解釋，自己的祖父黃炎培與黃自的父親黃培洪為堂兄弟，黃自則是自己的堂伯父。在他的家族前輩中，大伯父黃方剛、二伯父黃競武以及堂伯父黃自都是清華早期留美預備班學生，後同期留美。他本人清華畢業，專業冶金。

冶金和唱歌之間的距離十萬八千里，不過家族濃厚的學風，黃二陶從小耳聞目染，對文藝相當熱愛。比如這次表演《長恨歌》中的詩詞，他感覺「唱誦比朗誦更好」。

洛杉磯 租金 退休

上一則

夕陽紅清唱劇《長恨歌》 觀眾如癡如醉

下一則

核桃市部分社區 被列野火高危區

延伸閱讀

北一女機器人社團來美參賽 北加校友會熱情接待

北一女機器人社團來美參賽 北加校友會熱情接待
洛縣男多次在警局外放置可疑包裹 被控5重罪

洛縣男多次在警局外放置可疑包裹 被控5重罪
自配水溝、防火牆板…南加首推「抗野火」住宅

自配水溝、防火牆板…南加首推「抗野火」住宅
米津玄師洛杉磯演唱會 華人擠爆

米津玄師洛杉磯演唱會 華人擠爆
搬離加州去哪不後悔？華人退休族用腳走出理想生活地圖

搬離加州去哪不後悔？華人退休族用腳走出理想生活地圖
州農保險申請緊急調漲房屋保費 加州准本周舉辦聽證會

州農保險申請緊急調漲房屋保費 加州准本周舉辦聽證會

熱門新聞

Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

2025-04-07 14:59
華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
好市多將在少數分店開設壽司吧。（好市多臉書）

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

2025-04-03 23:41
川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

2025-04-03 20:44
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

2025-04-08 15:57
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

2025-04-08 20:37

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域