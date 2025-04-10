美頂大招生新趨勢 推薦信變得更重要了

Jenny Wheatley將分享2025年大學招生結果的趨勢及入學策略，並提供關於申請過程中的關鍵要素的見解。（受訪者提供）

世界日報將於4月12日（星期六）下午1時舉辦「2025春季線上升學 規劃講座」，將通過Zoom Meeting的形式進行。講座將邀請來自教育界的專家，為亞裔學生及家長提供有關最新大學招生政策的深度分析與趨勢解讀。

本次講座的講員之一是Admission Masters主任Jenny Wheatley，她分享的主題為「2025 College Admissions Results: Trends and Strategies for Admissions」。Wheatley將分享2025年大學招生結果的趨勢及入學策略，並提供關於申請過程中的關鍵要素的見解。

Wheatley表示，她將探討今年招生結果中的幾個重要趨勢。她特別強調了提早申請的優勢，並指出，教師推薦信和課外活動的重要性比過去更加突出。今年，教師推薦信的權重比以往更重，從過去只佔學生申請的5%提升到現在的10%至15%。她將詳細介紹教師推薦信的價值以及課外活動的重要性，並指出大學招生官更願意看到學生在這些方面的積極參與。

此外，Wheatley還將探討SAT 和ACT 測試成績在大學招生中的價值。她指出，儘管一些學校實行選擇性考試政策，但仍有95%的錄取學生提交了高於75百分位的SAT或ACT成績，這顯示出即便學校不強制要求考試成績，優秀的學生的標準化成績仍然在錄取過程起著重要作用。

最後，Wheatley還將討論大學入學隨著時間變化的申請文書，並強調現在的文書應該展示學生的個人故事、成長、韌性及其與整體活動和申請的連結。

本次講座不僅將深入分析以上四個重要領域，還將提供具體的策略和建議，幫助學生和家長為申請過程中的各個環節做好準備。