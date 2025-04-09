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2女子設圈套 街頭搭訕婦人 騙光積蓄

洛杉磯訊
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受害人遭兩名陌生女子以假借領取獎金為由設局詐騙。（abc7電視台）
受害人遭兩名陌生女子以假借領取獎金為由設局詐騙。（abc7電視台）

據ABC7電視台報導，洛杉磯縣波莫那市（Pomona）一名62歲婦女日前在街頭遭兩名陌生女子設下圈套，被騙走包括2萬9000美元現金和珠寶在內的全部積蓄。受害人家屬希望藉此提醒大眾提高警覺，勿輕信陌生人。

案發於4日上午約10時30分，地點在San Bernardino Ave與Indian Hill Blvd交會口附近。據受害人女兒佩雷斯（Paola Perez）描述，當時其母親剛從牙醫診所步行返家途中，遭兩名女子接近。其中一人詢問移民辦公室位置，另一人則聲稱獲得一筆鉅額現金獎勵，但需有合法身分者代為領取，並允諾可分得部分獎金。女子還聲稱，過去在提領現金時曾遭搶，因此希望由第三方先提供6萬美元作為保證金，避免再度被害。她們允許受害人先繳部分現金，並開車將其送回家取款。

佩雷斯表示，母親返家時神色異常，雙眼泛紅，卻強作鎮定。進入臥室後，受害人取出家中所有現金和珠寶，隨即離開。不久，她又返回，謊稱需要帶出一張水電費帳單作為身分證明，再次出門。幾分鐘後接獲母親來電，語帶驚慌、哭喊不已，稱財物全數被騙走，「她歇斯底里地哭泣、尖叫，說他們把一切都拿走。」目前警方已著手調查。

佩雷斯事後懊悔未能及時阻止母親受騙，她也藉此提醒大眾：「不要相信那些走上前搭話的人，不管他們看起來多麼友善，最好的做法就是轉身離開。」

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