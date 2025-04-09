米津玄師洛杉磯演唱會 華人擠爆

可容納6000熱門的場地6日爆滿，不僅入場人群大排長龍，還有人在門口詢問是否還有票。（記者張宏／攝影）

日本 最具影響力的藝術家之一米津玄師（Kenshi Yonezu），6日在洛杉磯 舉辦「JUNK世界巡迴演唱會」最後一場。這是他首次在美國舉辦演出，吸引來自日本、中國大陸和台灣等地亞裔粉絲擠爆全場。米津表現親民，唱足代表作，但全場禁止拍照和攝影。

場地選在2021年竣工的洛杉磯新地標Youtube劇院，可容納6000人的場地6日爆滿，不僅入場人群大排長龍，還有人在門口詢問是否還有票。米津玄師是日本最當紅的音樂人之一，他的歌曲「Spinning Globe」出現在「男孩與蒼鷺」中，該片獲2024年奧斯卡最佳動畫片獎。

作為世巡最後一場，米津玄師相當賣力，一個人唱足22首歌和兩首安可曲，包括最新專輯「Lost Corner」中的熱門歌曲和日本動漫「電鋸人」開場曲「KICK BACK」，全程兩個小時不顯疲態。因為洛杉磯是巡演的最後一場，在最後對話環節氣氛相當輕鬆，米津玄師說，第一次在異國他鄉唱日文歌，雖然很多人可能聽不太懂，但大家表現的如此熱情，令人感動。他也回憶15年前第一次和好友Wowaka來洛杉磯的往事，如今他再次來到這，但是好友已經過世。

華人 粉絲給米津玄師取暱稱「八爺」，因為他曾用Hachi（ハチ，八）用戶名投稿音樂軟體Vocaloid，又因其能力很強，所以稱其為八爺。現場很多華人粉絲，有中國留學生表示，晚8時的演唱會，下午7時30分才開始入場，當天室外風很大、很冷，大家在寒風中排很久隊，但是看到八爺如此賣力的演出，覺得一切都值得。可惜沒有唱Flamingo和Eine Kleine，他的現場效果不亞於聽CD，雖然聽不太懂日語，但氣氛很歡樂，他還買了很多周邊。現場吉他手有許諾很快會再回洛杉磯，期待八爺下一次演出，希望屆時能有英文字幕。

來自台灣的粉絲Julia許和朋友在演唱會喊到嗓子啞，她表示，大家都很「high（指興致很高）」，雖然無法跟唱，但依然各種尖叫和跳舞，氣氛令人感動。值得一提的是，八爺的演唱會是管理最嚴格的，開場就提示不讓盜攝，期間工作人員時不時前往各排查看，制止好幾個盜攝，有人偷拍還被工作人員帶走。這樣做的好處，就是大家可以沉浸式觀看演出，而不是忙著拍拍拍。