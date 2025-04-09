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世報教育展／陳肇新分享獲醫學院錄取捷徑

洛杉磯訊
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陳肇新醫學博士，輔導名牌大學和醫學院申請近20年。（本報資料照）
陳肇新醫學博士，輔導名牌大學和醫學院申請近20年。（本報資料照）

傳統醫學院的申請過程給學生帶來很大精神壓力，一輪又一輪的申請文章及面試，有可能不止一次備考MCAT爭取高分，其中還伴隨其他醫學研究項目安排。如果早期已經有堅定志向要成為醫生的高中學生，可以大膽嘗試申請BS/MD本科醫科連讀計劃，這是更快捷更高效的提前獲得醫學院錄取資格的途徑。

BS/MD本科醫科連讀，高中學生12年級同時申請大學和醫學院並同時錄取，提前鎖定醫學院入學資格，完成大學本科課程後直接進入醫學院。BS/MD連讀計劃大部分是7-8年課程，無需經過傳統申請的文章寫作和面試流程，學校不要求MCAT成績或者分數要求較低，學生縮短課程，也大大減輕申請、成績分數壓力，對醫學目標堅定的學生是捷足先登成為醫生的保證。

陳肇新醫學博士，畢業於常春藤Princeton普林斯頓大學，Mount Sinai和UCLA醫學院，專職內科、腸胃科專科醫生30年，輔導名牌大學和醫學院申請近20年。陳肇新在4月12日（周六）的線上醫學院升學講座，將逐一分享學生如何從早期醫療醫學的體驗和學習中建立申請BS/MD連讀計劃的優勢，哪些學生適合申請BS/MD連讀，以及陳肇新親自教授的醫學預科臨床醫療實踐，希望幫助有志向做醫生的高中生、大學生，獲得臨床醫療的經

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