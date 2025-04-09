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兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 效果...

記者張宏／洛杉磯報導
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

華人聚集城市學區某學校日前上演黑幫霸總劇，背後原來是華人媽媽的精心策工。有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機扮演黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻霸凌他的同學。

來自中國的華人司機John陳（化名）平時除從事接送服務，閒暇也會有一些需要角色扮演的「擦邊」副業。他說，主要看客人需求，有時客人談生意需要保鏢，他就會穿著黑色西服戴上墨鏡假裝保鏢，有時需要助理，他就是助理，也有一些華人父母也會聘請他接送孩子上下學。最有趣的一次是，一個華人媽媽找他幫忙扮演黑幫老大，原因是孩子在學校被欺負，酬勞是每人一天500美元。

John陳表示，因為這個孩子父母離婚，單親媽媽照顧一個孩子，因此在學校被身材高大的同學欺負。通常華人遇到這類事情，都會選擇退一步海闊天空，讓孩子忍讓或者轉學，但是這個華人媽媽個性好強，不想忍氣吞聲，就提出讓他扮演黑社會老大。他見母子比較可憐，就心生惻隱之心。他刊登招募打手演員的廣告，最後通過面試選出兩名身材魁梧，「黑幫」氣質濃厚的西裔男性，兩人身上都有紋身，架式十足，同時租了一輛很霸氣的黑色大車作為道具。

他說，華人媽媽要求他們去學校接送孩子上下學一周，在接送時，他讓兩個黑幫打手演員先下車，他們都戲感十足，刻意叼著菸，擺出黑幫架式，而他也穿著黑色衣服，戴著墨鏡，買了不鏽鋼鍊子戴在脖子上，假裝黑幫大佬。

因為孩子的爸爸幾乎沒有在學校露面，所以他才能扮演成功，且華人媽媽事先和兒子講好，讓孩子叫他爸爸，這樣周圍人才會信以為真。他下車後刻意不說話，假裝深沉，讓這兩個演員去演。沒想到這個招數還真見效，如此在學校門口「招搖過市」一周後，孩子的同學果然不敢欺負他了。

John陳說，這個情節宛如在拍短劇，標題就是「我在美國扮演黑幫老大」，但他也知道這屬於灰色地帶，並不值得效仿和推廣。

華人 學區 移民

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