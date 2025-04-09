伊頓災區重建洛縣開綠燈 盼30天内敲定

洛縣8日通過簡化和加快伊頓野火災區重建動議，每項重建申請案期望能在30天内敲定。圖為伊頓野火災區。（洛杉磯縣縣政委員會提供）

洛杉磯 縣政委員會8日通過由縣政委員巴格(Kathryn Barger)提出、縣政委員Lindsey P. Horvath共同起草的動議，在艾塔迪那建立一站式服務中心，簡化和加快伊頓野火災區重建。每項重建申請案，期望能在30天內敲定。

伊頓野火摧毀艾塔迪那和巴沙迪那地區近7000棟房屋和建築。洛杉磯縣政委員會主席巴格8日表示，直到現在，艾塔迪那尚未發放重建許可證，這是不可接受的；8日通過的動議，將打破繁文縟節，讓艾爾塔迪那災民更快進入重建軌道。

伊頓野火造成9413棟建築被毀，其中6889棟為住宅，絕大多數為獨立屋；其中大多數被毀建築，位艾塔迪那社區，而洛杉磯縣正是該社區的土地使用主管和建築主管。災後，洛縣 在重建過度階段，主要參與廢墟清理工作。到目前為止，美國陸軍工程兵團（USACE）以前所未有的速度，提前完成清除廢墟任務，清理1000多個廢墟。

巴格表示，雖然一站式中心提高可訪問性和協調性，但在協調跨部門差異、解釋重疊法規以及解決延遲許可證審批流程等方面，仍然存在挑戰。此外，每個部門的人員配備水準也不同，導致許可證審批的回應時間各不相同，大大拖延重建進度，對那些每天應對流離失所和財產損失多重痛苦的居民影響嚴重。

巴格表示，新批准的統一許可機構，將有權跨部門做出最終許可決定，即時解決監管衝突，並消除延誤恢復工 作的瓶頸。參與批准重建計畫的主要縣部門，包括區域規劃、公共工程、消防和公共衛生等，也將被要求向一站式中心派遣高級聯絡員。洛縣縣政委員會將繼續加強績效監控，並確保問責制。

Horvath表示，幫助野火災區加速重建，是洛縣今年的首要任務，希望不僅要確保重建快速高效，而且公平公正。洛縣伊頓野火重建服務中心地址464 West Woodbury Road, Suite 210, Altadena, CA 91001。災民可直接前往，也可通過recovery.lacounty.gov預約諮詢。