大莊家職業與業餘混合高球邀請賽 多名華裔女選手參加

參加比賽的華裔選手閻菁（左）和Christine Wang。（記者啟鉻／攝影）

南加州大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）8日舉辦第12屆「大莊家職業與業餘混合邀請賽」（Pechanga ProAm）。主辦單位表示，本屆賽事吸引來自「美國女子職業高爾夫協會」（LPGA）的36位選手參賽，其中包括華裔 職業球員Angel Yin、Christine Wang與閻菁（Jing Yan）。

主辦者代表與部分參與嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）

「大莊家Journey高爾夫球場」是賽事舉辦場地。備受矚目的華裔年輕球星Angel Yin，以強勁揮桿著稱，是LPGA巡迴賽中極具潛力的參賽選手之一。

主辦者與參與選手大合影。（記者啟鉻／攝影）

Angel Yin於1998年出生在加州，自幼展現卓越運動天賦。13歲參加美國女子公開賽，成為當屆最年輕參賽者之一。2017年首次參加LPGA賽事。她於歐米茄杜拜女子經典賽奪得職業首冠，並在2023年的別克LPGA上海賽拿下個人首座LPGA巡迴賽冠軍獎盃；同年她又在雪佛龍錦標賽獲得亞軍。截至2025年3月，她在Rolex女子世界排名中名列第12，並多次入選索爾海姆盃（Solheim Cup）美國國家隊，為隊伍做出重要貢獻。

圖為華裔選手Angel Yin。（LPGA提供）

另一位華裔選手Christine Wang來自德州，2024年3月畢業於南加州大學 ，擁有商業與行銷的學士及碩士學位。她在大學時期參加高爾夫球業餘賽事表現優異，2022-2023賽季共參加12場比賽，平均桿數74.67，在Windy City Collegiate Classic及Therese Hession Regional Challenge中並列第24名，並於Meadow Club Invitational中打出單輪66桿佳績。她曾獲選為全美學者運動員，並入選Pac-12學術榮譽名單。2024年5月轉為職業選手後，隨即加入Epson巡迴賽，截至2025年3月已參賽9場、3次晉級，最佳單輪成績為66桿，累積獎金達5100美元。

一些選手在比賽開始前熱身。（記者啟鉻／攝影）

同樣備受關注的華裔小將閻菁來自中國，說流利中文，她4歲開始接觸高爾夫，受父親影響很深。她父親曾任ESPN高爾夫評論員，使她有機會近距離接觸老虎伍茲（Tiger Woods）與Annika Sorenstam等傳奇球星，成為她的職業啟蒙和榜樣。14歲時，閻菁在2010年廣州亞運奪得女子高爾夫銀牌，2013年贏得女子英國公開業餘錦標賽及比桿賽雙冠。2014年進入華盛頓大學就讀，並於同年在LPGA資格學校獲得並列第34名後轉為職業選手。

閻菁2015年起征戰LPGA巡迴賽，當年14場比賽有7場晉級。2016年表現更為亮眼，26場比賽中16場晉級，在ShopRite LPGA菁英賽獲第5名，並於沃爾瑪西北阿肯色錦標賽取得並列第4名佳績。她曾代表中國出戰UL國際皇冠杯，戰績為2勝1負。截至2025年3月，她在LPGA巡迴賽中累積6次前十名、25次前25名的成績，總獎金突破140萬美元，她最佳成績還包括2019年TOTO日本經典賽並列第4名。

其他參加這項賽事的女子高球選手，還有來自加拿大的韓裔 選手Rebecca Lee-Bentham，以及韓裔澳大利亞籍選手Grace KIm，以及澳大利亞籍Gabriela Ruffels和荷蘭籍Dewi Weber、澳大利亞籍Savannah Grewal等，她們均在近年職業賽事有上佳表現，並在這項比賽中備受矚目。