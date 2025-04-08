世界日報春季教育展 4月12日Berry邱談UC申請全攻略

Elite Prep的升學顧問們參加2024年全國大學升學顧問聯合會年會。（Berry邱提供）

世界日報「2025春季線上升學 規劃講座」將於4月12日（周六）下午1點起，通過Zoom Meeting舉辦。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析大學最新招生政策趨勢。其中Elite Prep聖荷西分校主任暨資深教育升學顧問Berry邱將專題主講「加州大學 申請全攻略：2025華人 家庭必懂的申請技巧與誤區」，為加州大學申請人指點迷津。」

加州大學系統是南加州許多華人學生的首選，不過Berry邱表示，加州大學申請的邏輯與評分方式，可能都有待很多學生和家長瞭解。因此她將在本場講座中解析申請核心策略，並根據2025年最新申請趨勢，深入說明如何準備活動清單、PIQ文書與學術表現，讓申請更具競爭力。當天的重點內容包括：加州大學怎麼評估申請人？活動清單寫作技巧？申請文章要怎麼選題與避開常見錯誤？GPA不完美怎麼補強？申請時間軸與準備建議，等等。

Berry邱從2014年開始輔導學生大學升學。她表示，Elite Prep1987年在爾灣以SAT、ACT補習考試作為起點，目前已發展到將近50個分點，在SAT考試取消之前，每年輔導過千學生的SAT，累積了大量教學經驗和考試數據，學術實力雄厚，可以全面地幫助學生和家長。

她表示，多年來加州大學錄取的核心標準都沒有大改變，除學術成績外，領導力、社區服務、興趣的廣度和持續性、競賽和研究深度等等，都是關鍵，但華人家長往往依然只注重孩子的學術而忽略其他，包括很多華人家長對運動也普遍不夠重視，孩子的升學優勢未能充分發揮。

本次教育展線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的線上註冊連結：https://reurl.cc/4LRRXV，如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982。