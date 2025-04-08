廉價共乘基本費率僅2.5元 Metro應用程式更新已推出

Metro Micro在洛縣八個指定區域內提供廉價共乘服務。（Metro網頁）

KTLA 5電視台報導，不少洛縣 居民似乎對一項能遠低於知名公司價格，提供穿梭在洛縣的廉價共乘計畫一無所知。根據Metro官方網站，Metro Micro在洛縣八個指定區域內提供共乘服務，基本費率為2.50美元，某些轉乘服務需額外支出少量費用。「應用程式更新已推出，但只有16條評論，1.9顆星。這意味著洛杉磯大多數人根本不知道有這個應用程式存在」洛杉磯使命（Los Angeles Mission）近期在Instagram文中說道。

事實上，Metro Micro早在四年前就已推出，是Metro巴士網改造的一部分。Metro介紹該服務表示，「Metro Micro是一種按需共享搭乘服務，使用箱型車提供洛縣指定服務區域內短途接駁。」

目前這八個提供服務的地區有瓦茲／康普頓（Watts／Compton）、洛杉磯國際機場 ／英格伍（LAX／Inglewood）、北好萊塢／布班克（North Hollywood／Burbank）、艾爾蒙地 （El Monte）、高地公園／鷹石／格蘭岱（Highland Park／Eagle Rock／Glendale）、艾塔迪那／巴沙迪那／西拉馬德瑞（Altadena／Pasadena／Sierra Madre）、西北聖費南度谷和洛杉磯加大／西木／VA醫學中心（Northwest San Fernando Valley and UCLA／Westwood／VA Medical Center。

Metro Micro車輛不接受車內現金支付，提供在應用程式內預付信用卡，與使用TAP卡於車內付款兩種方式，若用TAP卡付款，每位乘客都需持有自己的卡。