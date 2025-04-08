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2028洛杉磯奧運倒數 亞市盼深度參與

記者邵敏／亞凱迪亞報導
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亞凱迪亞市長高卿出席LA28區域協調會議，希望亞市抓住奧運機遇，深度參與全民盛會。（高卿提供）
亞凱迪亞市長高卿出席LA28區域協調會議，希望亞市抓住奧運機遇，深度參與全民盛會。（高卿提供）

洛杉磯2028年奧運會、殘奧會（簡稱LA28）倒計時三年之際，洛縣各地市長5日齊聚區域協調會議，籌備盛會事項。亞凱迪亞市長高卿（Michael Cao）出席，希望亞市抓住奧運機遇，深度參與這場全民盛會。

亞凱迪亞與奧運會歷史淵源深遠，該市聖塔安尼塔公園（Santa Anita Park），華人熟悉的跑馬場，曾是1984年奧運會的馬術比賽場地。面對2028奧運會這樣難得機遇，高卿在會議中表現出強烈合作意願，決心讓社區再次深度參與，並與LA28執行長Reynold Hoover就合作事宜進行探討，希望亞市書寫新篇章。

亞市議員鄭博仁也表示，2028年奧運會與殘奧會，不僅是體育卓越的慶典，更是像亞市這樣城市，向世界展示獨特歷史、多元文化與熱情好客的千載難逢機遇。

據洛杉磯體育娛樂委員會統計，洛杉磯2028年前將舉辦九場以上頂級賽事，包括2026年世界盃、2026年NBA全明星賽、2026年美國女子公開賽、2027年超級碗等，其中世界盃就將吸引17萬9200萬遊客，而2028年奧運會預計將創造超過9萬個就業崗位。

5日會議，除了介紹多項國際賽事安排外，洛市市長貝斯（Karen Bass）呼籲各城市通過文化項目、志願者計畫等方式積極參與盛會。

奧運 洛杉磯 亞凱迪亞

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