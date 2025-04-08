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紀念孫中山 聖市華協種植玉蘭樹

本報記者／聖瑪利諾報導
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聖瑪利諾市華人協會3日舉行年度植樹活動。（本報記者／攝影）
聖瑪利諾市華人協會3日舉行年度植樹活動。（本報記者／攝影）

陽光明媚，青草如茵。聖瑪利諾市華人協會（CCSM）日前在蕾西公園（Lacy Park）舉行年度傳統植樹活動，鼓勵民眾保護環境，並藉此紀念國父孫中山先生。今年種下的樹木是深受華人喜愛的玉蘭樹，居民未來將能在公園中聞到清新馥郁的玉蘭花香。

聖瑪利諾市華人協會每年舉行植樹活動，至今已30餘年。（本報記者／攝影）
聖瑪利諾市華人協會每年舉行植樹活動，至今已30餘年。（本報記者／攝影）

「十年樹木，百年樹人。」華協會長柯永青在新栽種的玉蘭樹前，回顧孫中山的理念及他與當地結下的歷史淵源。他表示，中華民國將3月12日孫中山逝世紀念日定為國家植樹節，聖市自1993年其也跟隨這一傳統，華協每年在植樹節捐贈並種植樹木，已成為社區的重要傳統。

「沒有什麼比種下了一棵樹更美好的事了。」市長Gretchen Shepherd Romey感謝華協延續這項傳統，讓其象徵的永續與承諾在蕾西公園中得以實現，對社區而言意義深遠。

市府為華協頒發感謝狀。左起為副市長Tony Chou、市議員羅經程、經文處副處長...
市府為華協頒發感謝狀。左起為副市長Tony Chou、市議員羅經程、經文處副處長陳令欣、市長Gretchen Shepherd Romey、華協會長柯永青、市議員Hunter Chang、John Chou。（本報記者／攝影）

城市林務員Lora Hall介紹，玉蘭樹品種繁多，此次選擇的品種學名為南亞含笑（Michelia Doltsopa）。她表示，在選擇樹木品種時，希望能在滿足人們喜好的基礎上，體現文化意義。玉蘭樹以其濃郁的花香著稱，且在台灣非常受歡迎，人們會在街頭販售這些花朵。

洛杉磯台北經文處副處長陳令欣出席該活動。

華人 中華民國 洛杉磯

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