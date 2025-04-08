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緬懷先民 河濱華人辦掃墓活動

河濱訊
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參與者為華人先民掃墓。（李順強提供）
參與者為華人先民掃墓。（李順強提供）

加州河濱市拯救中國城委員會（SOCC）部分成員在4月5日舉辦紀念華人先民祭掃墓園活動。SOCC發起人之一、副主席李順強表示，每年都在清明節期間舉辦華人先民紀念活動，緬懷先民對內陸帝國、加州乃至美國的貢獻，希望能繼續傳承下去。

活動參與者包括亞裔、西裔、猶太裔、中美洲移民等。李順強說，在市區Olivewood和Evergreen兩座紀念公墓安葬包括黃河亮（George Wong）等大約30位華人先民，他們大多早年從廣東移民美國。

圖為拯救中國城委員會發起人之一李順強（中）與部分成員。（李順強提供）
圖為拯救中國城委員會發起人之一李順強（中）與部分成員。（李順強提供）

李順強說，當地華人先民是來美國修建鐵路的華工後代。1860年代，華人移民最先來到河濱地區，1890年代發展到約300人。由於受到諸多限制，包括做工、婚姻等，他們很多都未成家且沒有子女，靠從事季節工度日，最多時有3000人左右，分別在河濱、聖伯納汀諾、雷德蘭（Redlands）等地建立中國城。河濱地區曾建立兩個中國城，均早於現在洛杉磯華埠。後來河濱市中國城毀於大火，原因或與仇視華人移民有關。於是部分華人先民被迫向西遷移到洛杉磯，開始建立華埠中國城。

李順強表示，每年在清明節期間，他與成員都會在市區兩座紀念墓園舉辦紀念緬懷華人先民儀式，多位華人先民中就有守護河濱中國城一直到最後的華人先民黃河亮，他移居內陸，於1974年去世，他是華人先民在內陸的典型代表。

華人 移民 加州

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