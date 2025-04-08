內陸帝國美食廣場林立 滿足饕客味蕾

內陸帝國發展美食街，提供日益豐富美食體驗。（記者啟鉻／攝影）

隨著移居內陸居民日益增多，在多元文化背景下，內陸帝國（Inland Empire）的美食文化逐漸發展起來，一批富有特色的美食廣場或者美食廳提供別具一格的用餐體驗，充分結合當地風情與來自台灣、中國及亞洲和世界各地的美味。這些美食廣場不僅是一個用餐場所，更是社交、娛樂和探索新鮮口味的熱點。

內陸帝國各主要美食廣場，從傳統的美國經典美味到來自亞洲風味，從精釀啤酒到現場音樂表演，美食廣場不斷吸引著食客和遊客。值得一提的是，多家台灣美食近年開始進駐內陸，更加豐富了內陸美食愛好者的味蕾。

內陸帝國發展美食街提供日益豐富美食體驗。（記者啟鉻／攝影）

華人 眾多的東谷市美食廣場Cravings，是一個極具特色的美食廣場，這裡有眾多美食選擇，涵蓋亞洲風味，且擁有獨特的酒吧文化。這個美食廣場位於15號公路旁的美食餐飲購物廣場The Station，自開業後便成為當地人氣餐飲地點。在這裡品嘗Handroll by Zeppin的壽司手卷，或是享受Monkey King Brewing的精釀啤酒和招牌漢堡。這裡還有Dubo Tofu House、Nobibi的冰淇淋以及Ostrea Oyster Bar等多家美食攤位。此外，Cravings還有戶外酒吧，是放鬆身心的好地方。最特別的是，Gacha Gacha自動販賣機，讓消費者可以選擇各種有趣的玩具。

作為內陸帝國最大美食廣場，位於庫卡蒙加牧場市一座曾經是J.C.Penney百貨商店的建築內，擁有8萬平方英尺足夠空間，超過30家餐飲攤位，設有室內和室外舞台，以及一個配有多排Kawaii Klaw遊戲機的活動中心。包括Sabaidee提供泰國 街頭美食、Monday to Sunday Dessert Cafe提供咖啡、茶飲等。

雷德蘭公共市場（Redlands Public Market,RPM）位於市中心歷史悠久的柑橘包裝廠，不僅保存了歷史建築的魅力，還帶來了豐富的美食體驗。這個美食廣場擁有來自當地的多家新興餐廳，從台灣美食、日式餐吧到墨西哥 塔可，從辣味炸雞到中東燒烤，各式各樣的選擇滿足不同口味。此外，這裡還設有遊戲機和投幣彈珠機等娛樂設施，非常適合家庭聚會。

內陸帝國發展美食街提供日益豐富美食體驗。（記者啟鉻／攝影）

2018年開業的河濱美食廣場（Riverside Food Lab）也是河濱市第一個美食廣場，並成為當地的熱門用餐場所。室內1萬4000平方英尺空間結合了多家餐廳，包括漢堡、韓式拌飯和拉麵，以及精釀啤酒，是集美食、娛樂和社交於一體的場所。

著名酒鄉的坦密庫拉市美食廣場Vail Headquarters ，是當地歷史的重要地點，曾經是Vail Ranch的所在地，如今成為一個保存歷史的標誌區。這裡的Cookhouse Food Hall提供多樣化的美食選擇，包括Bulgogi and Ramen的韓式料理、Tiki Burger的美味漢堡和La Isla Cevicheria的魚蝦塔可。就餐氛圍既古老又現代，讓食客在品味美食的同時，還能感受到城市歷史魅力。