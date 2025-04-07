洛縣副警長執法過當遭定罪 警界集體抵制警賽抗議

洛杉磯訊 2025-04-07 02:00 ET

洛杉磯縣副警長柯克被控執法過當被定罪，引發全美多地警員集體抵制行動。（abc7電視台） 洛杉磯 縣副警長柯克（Trevor James Kirk）因在一起超市竊案調查中對一名女子施暴並使用胡椒噴霧，今年2月被聯邦陪審團裁定「過度使用武力」罪名成立，最高可面臨10年刑期。此案件引發執法界震驚，全美逾20個警局員警發起抗議行動，指責其「錯誤定罪」。 </div> </div> <!--2--><p> <link href="https://udn.com/udnplus/video-container_big5.css" rel="stylesheet" type="text/css"><div class="video-container"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/a_Ux1mhe35s" frameborder="0" allowfullscreen>

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視頻來源：洛縣警局

根據ABC7電視台報導，案件發生在蘭卡斯特（Lancaster）WinCo Foods超市外。當時警方逮捕一名涉嫌竊盜的男子及其同行女子，柯克在執勤過程中被指對該名女子施暴並噴灑胡椒噴霧，最終遭陪審團裁定使用過當武力。洛杉磯縣警長專業協會發言人威爾遜（Nick Wilson）表示，判決令執法人員深感不安，「如今警員對每一個執法動作都感到猶豫，擔心即使是為保護自己或他人，也可能面臨聯邦起訴與監禁。」

為表達抗議，洛縣多個警局警員拒絕參加本周舉行的「貝克至維加斯挑戰盃」（Baker to Vegas Challenge Cup）接力賽。該賽事為執法人員年度傳統活動，提升士氣、增進團結，過往參與者踴躍，此次卻因抗議而被大規模抵制。威爾遜指出，抵制行動反映洛縣警局內部及高層領導存在更深層問題，「這是代表們在不損害公眾利益下，所能做出的唯一選擇。」

柯克律師團隊表示，其當時行為完全符合警局訓練標準。辯護律師余湯姆（Tom Yu）指出，希望新一屆政府能重新檢視聯邦司法部 的執法模式，認為柯克只是盡忠職守，卻遭不當起訴。目前辯方已向法院提出撤銷定罪動議，理由為證據不足，若遭駁回，將提出上訴。

對於警員抵制賽事一事，洛縣警局5日發表聲明指出，尊重員工選擇不參與活動的權利。