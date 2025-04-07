ICE案件積壓 非法移民首次庭審 不到5分鐘結束

無證移民拘留中心人滿為患。（NBC 4）

洛杉磯 NBC 4電視台報導，佩雷斯（Jonathan Tejeda-Perez）在移民法官面前首次庭審不到5分鐘，再次凸顯美國移民系統因案件積壓而癱瘓問題。在川普（Donald Trump）推行的新政策下，成千上萬案件被納入審理日程，進一步加劇此困境。洛杉磯移民律師涅托（Alma Rosa Nieto）表示，「目前積壓約400萬移民案件，恐需一到兩年，甚至長達五年。」

無證移民拘留中心人滿為患。（NBC 4電視台畫面）

佩雷斯於2月24日在艾爾蒙地 （El Monte）的家外遭移民官員逮捕，移民官稱他在2012年至2017年犯有販毒與郵件竊盜罪。他並未收到驅逐令。他的非法移民 母親尤蘭達（Yolanda）也遭逮捕，20年前她曾被指控在商店偷竊。在其案件中，法官在她被捕幾天後批准保釋，部分原因是她需照顧罹患骨癌的女兒。

佩雷斯一直是家中主要經濟支柱，他希望此一事實能成為他早日獲釋理由。然而涅托表示，若無證移民被拘留，但沒有驅逐令，他們可能會被關押數月甚至更久，所有聯邦移民暨海關執法局（ICE）拘留中心目前已人滿為患。根據NBC新聞3月12日報導，美國國土安全部（DHS）稱全國拘留中心容量已達極限，共關押約4萬7600人。

佩雷斯目前被關押在亞德蘭托高沙漠拘留中心（High Desert Detention Center in Adelanto），該設施最大容量為1940人，該機構並未回覆記者目前確切關押人數。

涅托說，當拘留中心人滿為患時，更多人將不得不等待法官審理，已至積壓400萬案件。

佩雷斯計畫與28歲未婚妻西門尼斯（Christian Jimenez）結婚，希望對案子有幫助，他向法官展示他對這個國家的深厚情感。西門尼斯說，他們每天透過電話交流，時間拖得愈長，壓力愈大。涅托說，「這情況令人痛苦，人們不知道要等多久。」