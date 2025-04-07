開發基因編輯新技術治白血病 台裔劉如謙獲「突破獎」
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休斯醫學研究所（Howard Hughes Medical Institute，簡稱HHMI）研究員台裔劉如謙（David Liu），因開發「鹼基編輯」與「精準編輯」兩項基因編輯技術，獲頒2025年生命科學類「突破獎」（Breakthrough Prize in Life Sciences），技術已成功應用於白血病、鐮刀型紅血球貧血等多項遺傳疾病治療，成為全球15項相關臨床試驗的重要基礎。該獎項每項獎金為300萬美元。
HHMI所長歐雪（Erin O' Shea）表示，劉如謙在基因編輯領域的重大突破，展現基礎研究的價值與潛能，研究所全體人員對他獲獎深感欣慰，並期待他持續推動相關領域的進展。
劉如謙於2016年在布羅德研究院（Broad Institute）率領團隊開發「鹼基編輯」技術，能精準修正DNA中的單一鹼基突變，猶如「鉛筆」般改寫分子文字；與需切割DNA的傳統CRISPR/Cas9技術相比，更為細緻與安全。
2019年，他再推出「精準編輯」技術，可進行所有DNA字母的替換，並能插入或刪除基因序列，功能猶如分子層級的「文字處理器」，能進行如「尋找與取代」般的編輯。目前已有來自五國的研究團隊採用其技術進行至少15項臨床試驗，並在T細胞白血病與鐮刀型紅血球貧血等病症上展現療效。
有「科學界奧斯卡」之稱的「突破獎」，是全球最大規模的科學獎項之一，今年邁入第13屆，涵蓋生命科學、基礎物理與數學三大領域。頒獎典禮5日在洛杉磯舉行，現場雲集眾多科技與娛樂界知名人士。
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