關稅戰 聖谷中國進口食材 暫時未調價未來會漲

在南加州擁有五家分店的德成行，75%的商品從中國進口。商家表示，靠存貨和讓利，目前尚未大幅度提價，未來且走且看。（記者楊青/攝影）

美國從4月開始全面提高進口關稅 ，來自中國的進口食品和南北乾貨預期受到影響。不過大型華資超市表示，由於目前銷售的貨品大部分仍依賴現有存貨，影響並非大幅度立竿見影；部分食品進口商家表示，尤其海運價格也同時在成長當中，亞洲進口食品近期將轉為保守，未來則計劃開發更多貨源，靈活組合進口，分散關稅壓力。

在南加州 擁有五家分店的德成行老闆何廣信表示，關稅戰開打後，這些天進口的貨物已立馬加增20%關稅，不過由於他們傳統的存貨都多足以支持數月銷售，所以目前物價並沒有與關稅同步提高，部分商品價格稍有提高，但控制了幅度，另一半則自己消化，「否則一下子提高價格，民眾受不了」。

何廣信表示，他們傳統經營的滋補海鮮、養生藥材、南北乾貨、風味調料、特色零食和小百貨小家電等等，至少75%都是進口來自中國，所以美國對中國重加關稅，未來對他們的影響確實非常大。

美國每年從中國進口價值近5000億美元的商品，中國因此成為美國最大的外國商品源地之一。不過據聯邦農業部統計，與中國進口的其他種類貨物相比，美國食品供應中只有不到1%來自中國，一些特定產品，例如蘋果汁、大蒜、柑橘罐頭、魚和蝦，中國則是主要供應國。

但對於在美生活的華人 和亞裔來說，來自中國的進口食材則是很多人日常餐桌上的重要組成。何廣信表示，其他用品比如服裝、鞋帽、家具、塑料製品，可以轉移到東南亞國家甚至南美國家生產後出口美國，壓低關稅增幅，但食品和南北乾貨，因為有特別的口味習慣和加工傳統，很難做到這一點，比如四川榨菜、貴州老乾媽，不可能從新加坡和越南進口。而且食品還有新鮮度和有效期的限制，再加上繞道進口來美會增加運費和人工，怎麼都不划算。

南加州華人食品進口商蕭先生表示，應對中國食品進口關稅的大幅度提高，未來將會開發更多的進口食品來源，比如泰國和越南等國家都是美食國度，很多食材可以開發，關鍵是看在美華人的接受度。他表示，事實上多元化的都市和社區，比如洛杉磯、紐約和芝加哥等都會城市，這些年對亞洲食品的接受度已大大提高，包括很多傳統的華人，越來越多接受亞洲其他民族的食物和口味，如韓國和泰國料理，受到歡迎的程度越來越高，也是食品進口商未來的調整方向。

華人食品進口商和銷售商均表示，關稅提高之後，進口數量會相對保守。何廣信表示，現在相當部分華人民眾的消費已退守生活基本線，不少民眾只購買最基本的食品和食材，高檔食材乏人問津，而聖蓋博谷不少消費者使用保險公司提供的禮品卡購物，消費相當保守。此外，由於近年來自中國的遊客大幅減少，滋補藥品和送禮食材市場也在縮水，生意實在不好做。