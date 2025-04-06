世報春季教育展／從社區大學邁向名校 劉榮文建議

劉榮文（右三）教授和社區文化界人士參加世界日報春季教育展。（記者楊青╱攝影）

東洛杉磯 社區學院終身教授劉榮文5日在世界日報教育展中主講《社區大學面面觀》。他表示，對於在高中升學 中沒有能夠實現常春籐或名校理想、但仍有遠大抱負的學生來說，社區學院是一條非常好的殊途同歸之路。

劉教授表示，社區大學的最大優勢之一是省錢。符合清寒收入，或家庭中第一個上大學，全職讀書的學生，可獲一年或兩年全免學費；即便不符合全免條件，社區學院每個學分僅46美元，對許多家庭來說不是負擔。

社區學院多語種的課程，非常適合新移民；而星羅棋布的社區學院往往離開學生住家很近，省去了交通費和差旅費用。

極高的轉學率、轉入四年制名校，更是是很多華人家長非常重注的。劉教授介紹，完成社區大學基礎課後轉入四年制名校的比例，比從高中直接被名校錄取要高得多。

他舉例，自己的大兒子在柏克萊加大 就讀，兒子女朋友被河濱加大錄取，但她選擇去巴沙迪那社區學院完成兩年基礎課後，再轉到柏克萊加大，現在畢業了，薪酬甚至比兒子還略高。而他四年當中則為孩子多花了將近8萬美元的學費。