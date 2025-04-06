世報2025春季教育展 Berry Chiu解析AP課程攻略 提高升學優勢

Elite Prep聖荷西分校主任Berry Chiu分享有關AP課程的詳細介紹與攻略。（記者劉子為╱攝影）

世界日報洛杉磯 社於4月5日舉辦「2025春季教育展」，邀請多位專家深入探討大學升學 趨勢與教育資訊。Elite Prep聖荷西 分校主任Berry Chiu在活動中分享有關AP課程的詳細介紹與攻略，為家長和學生提供了寶貴的選課建議。

Chiu首先解釋了AP的含義，即Advanced Placement（大學先修課程），這是由美國大學理事會設計的一系列課程，讓高中生能夠學習大學層級的內容，並參加標準化考試。

關於選擇AP課程的數量，Chiu指出，雖然沒有硬性規定，但競爭激烈的大學通常希望學生修習5至10門AP課程。對於申請如哈佛、史丹佛等頂尖大學的學生來說，平均修習8至12門AP課程能夠增加競爭優勢。至於哪些AP科目較為重要，Chiu建議學生應優先選擇英文、數學和科學等核心科目。

Chiu還分享了上AP課程的利與弊。優點包括展現學術實力、提升大學申請背景，並有機會獲得大學學分；而缺點則是課程難度較高，時間壓力大，若準備不足可能會影響GPA或考試成績。

關於AP考試的具體信息，Chiu介紹道，AP考試每年舉行一次，分數範圍為1至5分，其中5分為最高分。AP考試的結構通常包括選擇題和自由作答題，考試時間約為2至3小時。

Chiu指出，若學校不提供AP課程，學生可選擇自學或參加線上平台，如Elite Open School的課程，自行報名參加AP考試。