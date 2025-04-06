世報春季教育展／張曼君：雙語教育 從小開始

張曼君（Marina Tse）分析，裁撤聯邦教育部對雙語教育的影響。（記者劉子為╱攝影）

世界日報洛杉磯 社4月5日舉辦「2025春季教育展」，前聯邦教育部 助理副部長兼雙語司司長張曼君（Marina Tse）分析裁撤聯邦教育部對雙語教育的影響。

張曼君指出，教育是國家最大的投資之一，而美國的強大正是因為教育的重視。她回顧自己在加州 的教育經歷，並強調義務教育在美國的重要性。她提到，當年擔任老師時，曾經打電話給警察要求強制學生上學，並闡述了社區大學的靈活學習模式，無論年齡大小，都能隨時學習。

她進一步談到，雙語教育對學生的成長至關重要，若取消教育部會導致對雙語教育的經費削減，許多學校和中文學校可能無法獲得資金支持。她強調，中文學習應該從小開始，愈年輕學習語言愈容易，並強烈建議家長在家中與孩子用中文交流，以促進語言發展。

張曼君還談到，雙語教育有助於孩子理解多元文化，並呼籲政府繼續支持這一領域的發展。許多中文學校在全美各地努力維持運作，並且能夠提供學生高質量的語言教育。她最後鼓勵家長為孩子創造學習語言的機會，這將成為他們一生中的寶貴財富。