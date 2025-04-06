艾冬：善用大學獎學金 提早規畫

認證大學教育金專家艾冬在教育展上主講《大學學費知多少？》，解釋如何申請大學獎助學。（記者楊青╱攝影）

金融碩士╱投資顧問暨認證大學教育金專家艾冬（Lindy Bell）5日在教育展上主講《大學學費知多少？》，解釋如何申請大學獎助學金？家庭如何規畫可最大化？同時幫助家長剖析獲取獎助學金的常見錯誤。

艾冬表示，她本職為金融顧問，在大學教育獎助學金申請方面也有11年服務經驗。她和她的團隊尤其擅長和學校討價還價，如果學生和家長對所獲得的大學財務資助不滿意，往往可以通過溝通和商量而獲得改善。

她舉例，2022年約翰霍普金斯大學一年級生的學費是7萬8000多元，一名獲得錄取的華人學生最後獲得7萬6000多元不用還的獎學金，最後學生家長只花了1000多元；另一個是2024年布朗大學錄取的華生案例，當年布朗的各種學雜費加總為9萬2000多元，最後該華生獲得8萬9000多元獎助學金，家人自己只花了2700多元。

艾冬表示，如果成功申請大學獎助學金，首先要瞭解大學的學雜費到底是多少？各種可能的扣除之後你真正要出的錢是多少？有哪些策略能夠讓學生和家長最大化拿到更多的錢？

她表示，提前規畫往往意味著可以拿到最多的錢，幫助孩子實現大學夢想。她提醒，孩子12年級錄取，但事實上孩子在11年級時就開始填報志願，同時向學校提供家長前一年的稅表 。換言之，家長需要準備的是孩子10年級期間的稅表。

艾冬表示，大學財政補助資源很多，包括不用還的獎學金（有聯邦、州和學校各級）；需要還的學生貸款 （有聯邦、州、其他機構各種），其中包括聯邦政府提供的在學生上學期間不收利息的貸款，也有其他的低息貸款；加州 無證學生可申請Dream Act補助金，如何符合條件，加州學生一年大約可獲1萬3000元左右，但聯邦補助不會給無證學生。