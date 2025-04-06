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FRC機器人聖地牙哥區域賽 建中奪魁 前進休士頓冠軍賽

聖地牙哥訊
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FRC機器人聖地牙哥區域賽頒獎典禮，台灣建中機研校隊榮膺「區域影響力獎」。（程東海提供）
FRC機器人聖地牙哥區域賽頒獎典禮，台灣建中機研校隊榮膺「區域影響力獎」。（程東海提供）

FRC（FIRST ROBOTICS COMPETITION）機器人聖地牙哥區域賽日前落幕，來自台灣的建國中學機研校隊CyberpunK榮獲「影響力獎」（The FIRST Impact Award），拿到了4月16至19日舉行的休士頓FRC世界機器人冠軍賽入場券。

FRC機器人聖地牙哥區域賽3月23日舉行頒獎典禮，當大會主持人宣布建中機研校隊 FRC#8020 CyberpunK榮獲本屆區域競賽最大獎「The Regional FIRST Impact Award」 （區域影響力獎）的一瞬間，所有校隊隊員從階梯坐位上一躍而起， 齊聲歡呼跑進會場中央接受評審團的祝賀和頒獎。

聖地牙哥區域賽評審團指出，建中機研校隊設計了全新的課綱來突破學校上課時間的限制，透過一個簡易的機器人競賽課程，降低了機器人學習的難度，讓每個人都能夠掌握核心知識。校隊的名稱CyberpunK可能是個電競遊戲，但其影響力絕對是認真的。

建中機研校隊也在其臉書上登錄了大會評審團所給出的評語，獲得這個獎項並非偶然， 而是多年來台灣學校對青少年的機器人教學之重視，得到了FRC國際評審團的肯定和表揚。

頒獎後，帶隊老師周業凱豎起大拇指向全隊隊員祝賀、帶隊老師施佩佩則激動到淚流滿面， 校隊指導也是創隊隊長周韋翰與隊員們歡樂合力舉起獲獎獎牌和錦旗。

參與接待的建國中學南加州校友會理事暨活動共同召集人程東海和祕書長羅再陵表示，這代表建中機研校隊在聖地牙哥機器人區域競賽中有出色的表現，也被FIRST國際團隊所認可。他們以學弟們為榮，並祝福在4月FRC休士頓世界機器人大賽中再創佳績。

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