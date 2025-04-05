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洛縣砸40億元 達成6800起性指控初步和解協議

編譯陳盈霖／綜合報導
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該縣已達成一項40億美元初步和解協議。大多數指控主要涉及洛縣感化部門設施與麥克拉倫兒童中心（MacLaren Children's Center）。（截自NBC）
該縣已達成一項40億美元初步和解協議。大多數指控主要涉及洛縣感化部門設施與麥克拉倫兒童中心（MacLaren Children's Center）。（截自NBC）

巴沙迪那星報報導，洛縣官員4日發布聲明，該縣已達成一項40億美元初步和解協議，涵蓋6800多起性虐待指控案，其中一些案件可追溯至1950年代。聲明指出，這筆天文數字的和解金將成為洛縣史上最昂貴的一筆，且可能對未來數年甚至數十年預算造成影響。該協議仍需經過洛縣申訴委員會（LA County Claims Board）7日審核通過，洛縣政委員一致投票通過，目前已排定本月29日投票。

該協議大多根據AB 218「兒童受害者法案」（Child Victims Act）。該法廢除兒童性侵案件追訴期，並提供三年的時間，讓兒童性侵受害者有機會提出指控。洛縣有獨立團隊審查所有案件。

大多數指控發生1980、1990和2000年代，主要涉及洛縣感化部門設施與位於艾爾蒙地（El Monte）的麥克拉倫兒童中心（MacLaren Children's Center）。該中心於2003年永久關閉，現正改為平價住宅、醫療診所與公園，預訂今年5月開始拆除舊建築。

洛縣執行長戴汶波（Fesia Davenport）表示，「我代表洛縣，對所有曾遭受這些可憎行為的受害者深表歉意。這項歷史性和解，彰顯我們協助受害者療癒與重建生活的決心。」

麥克拉倫中心 多起性虐訴訟

目前關閉的麥克拉倫中心，又稱麥克拉倫廳（MacLaren Hall），自1961年至2003年由洛縣作為緊急收容安置設施，當時從家中移出的兒童會被暫時安置在此，等待寄養家庭安排。該中心關閉前，由洛縣兒童與家庭服務局（DCFS）負責，曾收容約4000名兒童。多起針對洛縣的性虐待訴訟來自該設施內的案件。許多兒童原本是因受虐而自家中或寄養家庭中被帶走，卻在縣府照護下再次成為受害者。2002年，美國公民自由聯盟（ACLU）就該設施性虐待與忽視問題對洛縣提起訴訟，之後又有許多個案陸續入稟法院。

2002年12月，McNicholas & McNicholas和Becker Law Group兩家律所代表1200位匿名原告向洛縣提起訴訟。根據4日發布的聲明，原告在洛縣青少年感化設施期間遭受虐待、酷刑與性侵。訴狀還指控「縣府員工利用其信任與職權，對未成年者性侵，若不配合還會威脅增加羈押時間。」相關指控可追溯至1960年代。

首席律師：展現恢復性正義

McNicholas聯合首席律師麥克尼可拉斯（Patrick McNicholas）4日在聲明中表示，這項里程碑式的和解案，展現出對受害者的恢復性正義（Restorative justice），這是社會承認發生可怕的錯誤，並予以合理補償。部分原告律師也表示，這項協議還將引入預防未來兒童照護系統失能的安全保障措施，包含為期五年的分期支付計畫。律師指出，最大的挑戰是在於如何設計出一套「不致使縣府破產」的付款方式。

縣府表示，近年來已實施多項措施改善感化設施中的性虐待問題，且持續研擬進一步改革方案。然即使麥克拉倫廳早已關閉，感化設施中仍有不少嚴重問題。

今年3月，一份解封的起訴書揭露，有30名感化部門員工因容許甚至鼓勵，洛斯帕德里諾斯青少年感化院（Los Padrinos Juvenile Hall）出現69場鬥毆而遭起訴。根據加州司法廳，這些鬥毆事件發生於2023年6月至12月間，涉及143名年齡介於12歲至18歲青少年。

感化部門並未回應媒體詢問。然縣府已列出多項改善提案，包括設立熱線，專門受理針對縣府員工的兒童性侵舉報。建立快速調查機制。強化縣府「零容忍」政策，確保所有員工一旦性侵屬實，均依法採取最大程度懲處，包括解僱或移送法辦等。

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