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復活節尋彩蛋 聖蓋博谷華人區免費活動多 歡迎全家同樂

記者王若然／洛杉磯市報導
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聖蓋博谷地區有很多城市將舉辦復活節慶典。（Pexels）
聖蓋博谷地區有很多城市將舉辦復活節慶典。（Pexels）

邁入4月，美國的主要節日之一復活節將屆，慶祝耶穌基督的死而復生。每年的復活節定於春分月圓之後的第一個周日，今年是4月20日。慶祝復活節，每個城市都有免費的尋彩蛋等娛樂節目，今年聖蓋博谷地區華人聚集的城市也有多項復活節活動，適合全家集體參加。

聖蓋博市將在4月19日舉辦復活節活動，地點是史密斯公園（Smith Park），時間是上午7時至11時。上午有早餐捐助活動，8美元一份早餐，30美元可買四份早餐。9時有早餐餅賽跑比賽，7至16歲兒童可參加。找蛋活動上午10時開始，12歲以下孩童可以參加。屆時還將有現場DJ，遊戲，與兔子合照等娛樂活動。

蒙特利公園市4月17日舉辦復活節慶典，地點位於巴恩斯公園（Barnes Park），時間是下午4時至7時。屆時將有超過2萬個彩蛋散落在草坪上供孩子們尋找。公園將有嘉年華遊樂設施，還有兔子Peter與小朋友合影。為了讓不同年齡段的孩子有秩序參加揀蛋活動，需要提前上網註冊，並配戴手環參加，手環是免費的。民眾當天也可在現場申請手環。0至3歲的小朋友不需要手環即可參加。

亞凱迪亞市將在4月18日及19日分別舉辦兩場復活節尋蛋活動。18日晚上的尋蛋專為初中、高中生準備，學生們必須攜帶ID，手電筒及籃子。當天晚上7時開始，8時準時開始尋蛋，找到金色彩蛋的可以兌換大獎。夜間尋蛋地點是620 E Live Oak Ave。19日是開放給所有人的復活節活動，當天上午10時開始，尋蛋時間是11時，地點位於亞凱迪亞縣公園（Arcadia County Park）。活動上還有手工攤位、臉部彩繪、遊戲等。

天普市將在4月19日上午8時30分至11時30分舉辦復活節慶典，地點位於Live Oak Park：10144 Bogue Street。節目表尚未公布。

羅斯密市將在4月19日上午10時至下午1時舉辦復活節慶典，地點位於嘉偉公園（7933 Emerson Place）。尋蛋遊戲上午10點開始。為讓不同年齡段的小朋友都有收穫，活動也特別分出2歲以下、3至4歲、5至6歲、7至10歲以及11歲至13歲的幾個區域。5至13歲的區域不得有父母陪同。屆時還將有蹦蹦床、與兔子合影等活動。

鑽石吧將在4月12日舉辦「與兔子共享早餐」活動，時間是上午9時至11時，該活動需要提前註冊，門票每位15美元，將在鑽石吧中心舉行。活動上將有有趣的手工坊，2至8歲小朋友的遊戲以及互動型舞蹈，與兔子合影等娛樂項目。民眾可以前往鑽石吧中心報名。

復活節 鑽石吧 亞凱迪亞

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