工作簽證抽籤出爐 科技仍占多數

2026財年H-1B工作簽證抽籤結束，今年申請註冊費從10元調漲至215元。(本報檔案照)

今年H-1B工作簽證 中國學生中籤率增加？H-1B抽籤結果已分階段出爐，一些華人移民 律師反應，今年中國留學生的中籤率體感比前兩年要高，主要原因是雇主需求減少和一人一抽的新政策導致。抽中的中國留學生表示，終於能安心在美國發展，而未抽中的則要考慮去留問題。

根據Business Standard網站，新年度H-1B簽證抽籤結果日前已分批公布，針對大學本科生的6萬5000個工簽名額已用完。今年登記時間是3月7日開放，3月24日關閉。移民局今年也推出幾項變革，最引人注目的是登記費用上漲，從10美元上漲至215美元，增幅巨大，且費用不可退還。移民局對此的解釋是，提高費用是為「支付管理費用並減少不嚴肅的申請」。且今年採用以受益者為中心的新模式。在這種制度下，無論有多少雇主想要贊助他們，每個人都只能參加一次抽籤，此規則目的是防止重複參與抽籤創建更公平的選擇過程。

通知正在分階段發布，因此有些人可能需要等待更長時間才能確認。科技公司依然占據工作簽證最大比例，亞馬遜今年獲得H-1B批准數量最多，達9265份。緊隨其後的是Cognizant Technology Solutions，批准數量為6321，Google則位居第三，批准數量為5364。印度企業也表現強勁，去年Infosys獲得8140個H-1B工作簽證批准，其次是TCS諮詢服務公司獲得5274個批准，HCL America擁有2953個名額。雖然移民局尚未公布去年各國抽籤詳細數據，但據上一財政數據顯示，印度公民占簽發的所有H-1B簽證的78%。截至2023年9月30日的一年中，共發放26萬5777份簽證，其中印度人占據72.3%。

華人移民律師也在3月經歷忙碌的數周，律師劉莉莎表示，體感今年她的客戶整個中籤率比前兩年要高，也許是一人一抽帶來的利好，同時今年很多公司在縮減開支，減少雇人數量，導致中籤率高一些。因抽籤是隨機的，不是按照工作領域畫分，所以很難說哪個專業抽中率更高。值得一提的是，現在海歸回流美國工作的比例在增加，主要和大環境有關，中國經濟好的時候，讀完書想回去的人比較多，現在環境變化，海歸回流的比例也在增加。

她表示，境外和美國境內參與工作簽證抽籤是一樣的機率，要注意的是參與境外抽籤的申請者，如果是非在美國取得的學位，即使本身是博士和碩士學歷也是作為美國本科生抽籤，不會有二次抽籤機會，除非是美國獲得的碩士以上的學位。

留學生Albert陳抽中工作簽證，他很高興的表示，終於能踏實留在美國規畫下一步的發展方向，他已辦了幾次慶祝派對。同學中那些沒抽中的人，多數打算繼續留美讀書或參與下次抽籤。