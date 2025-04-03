洛市豪宅稅施行兩年 籌資6億嘉惠逾萬人

ULA法案組織主任唐林（Joe Donlin）表示，「豪宅稅」是洛市史上規模最大的可負擔住房資助計畫。（主辦方提供）

在2022年11月獲58%洛杉磯 市選民支持通過的ULA法案（Measure ULA，俗稱「豪宅稅（mansion tax)」）已施行兩年，為數千名居民提供住房保障、租金 補助。洛杉磯市府官員與支持者1日齊聚Enlightenment Plaza，在這座由「豪宅稅」資助的177戶可負擔住宅項目的工地上慶祝。

ULA法案自2023年4月1日上路，對高價住宅和商業房地產 交易徵收房地產轉讓稅，用於資助可負擔房、預防無家可歸和租戶援助計畫。根據2025年最新稅率，超過530萬元的洛市住宅和商業房地產交易須繳納4%的轉讓稅；超過1060萬元的房產交易須繳納5.5%的轉讓稅 。

截至今年3月，ULA法案已累計產生6億3259萬美元收入，共有939筆交易被徵稅，獨戶住宅交易約占54%。（洛杉磯市住房部門）

截至今年3月，根據洛杉磯住房部門（LAHD）數據，ULA法案已累計產生6億3259萬美元收入。共有939筆交易被徵稅，其中過半數（54%）來自獨立屋交易，其次為商業地產交易（20%），多單位公寓約占11%。已徵稅的房產交易主要來自洛杉磯市第11、5和4選區。

「洛杉磯如今擁有有效工具來解決住房及無家可歸問題」，洛杉磯市議員暨住房與無家可歸委員會成員胡拉多（Ysabel Jurado）表示，聯邦政府資金緊縮、市府面臨嚴峻預算赤字之際，「豪宅稅」對於保護居民權益、改善生活品質不可或缺。

據統計，截至2025年2月，「豪宅稅」已幫助約1萬1000名洛市居民，透過租金補助計畫留在家中，促成795個可負擔住房單位的興建，並創造1萬個建築就業機會。該計畫透過對洛杉磯市內排名前4%的房地產交易徵收轉讓稅籌措資金，預計十年內將累積約40億美元收入。

洛杉磯市議員暨住房與無家可歸委員會成員Ysabel Jurado（主辦方提供）

主辦方表示，儘管「豪宅稅」在過去兩年遭到富豪與開發商多次訴訟挑戰，甚至有提案試圖推翻或削弱其影響力，但均未成功。如今，隨著聯邦政府對住房資金削減的威脅逐漸顯現，這項由選民支持、本地資助的計畫，未來勢將成為洛杉磯維持可負擔住房建設與租戶保護措施的關鍵力量。

ULA法案組織主任唐林（Joe Donlin）表示，即便在聯邦住房與城市發展部（HUD）資金削減前，「豪宅稅」已是洛市史上規模最大的可負擔住房資助計畫，在當前其重要性更顯突出。

ULA法案所產生的資金僅限流向11個由選民通過的類別，其中包括對可負擔開發項目的資金支持，以及為洛杉磯《反騷擾房客條例》（ Tenant Anti-Harassment Ordinance）提供執法資金。洛市議會目前正在商討透過ULA法案為面臨驅逐的租戶法律顧問的權利。未來還會推出住房和所有權新模式，如社會住宅（social housing）。