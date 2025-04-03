專挑熟睡駕駛 瘋狂槍手從賭城掃射到南加

槍手從內華達州到南加州一路開槍射擊，造成多名司機受傷。(KLAS)

一名槍手日前從內華達州（Nevada）到南加州 ，一路瘋狂射擊，造成多名司機受傷，當時他們都在車內熟睡。警局已抓獲這名亡命之徒，尚不清楚什麼原因引發連環槍擊 案件，也沒有公布槍手為何針對這些司機下手。

根據KTLA5、KLAS等多家媒體報導，聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警局證實，嫌犯在內華達州開槍後，跨州逃至南加州，並在15號高速公路沿途向司機開槍射擊，造成多人受傷，他最終在沙漠小鎮貝克（Baker）附近被逮捕。

這名瘋狂的槍手被證實是35歲的Antonio Chaidez。當局稱，槍擊事件最早開始於3月31日晚間，拉斯維加斯警察在藍鑽石購物中心（Blue Diamond）搜尋這名嫌犯。據信，當晚10時25分左右，槍手Chaidez在藍鑽路13500號街區，向一名在卡車內睡覺的受害者開了數槍。

幾個小時後，內華達州吉恩市（Jean）發生第二起槍擊案，後證實也是Chaidez所為。案發時間4月1日淩晨2時左右，被害人當時正在車上睡覺，突然一名男子向他開槍，嫌犯作案後很快逃離現場。幾分鐘後，加州發生第三起槍擊事件。聖伯納汀諾警方1日淩晨2時30分左右發現一名男性被害人，同樣是在車內睡覺時遭槍擊，這起槍案的地址位於西瑪路 (Cima Road) 附近，距離Halloran Springs地區不遠。

大約10分鐘後，警方又趕赴另一起槍擊案件，這次發生在貝克的Chevron加油站 。當局指控稱，槍手Chaidez從加油站後門向站內開了幾槍，並擊中一名店員。據稱，他還向兩輛停在加油站的大卡車開槍，並擊中一名司機。這起案件中的三名受害者均被送往當地醫院救治，目前狀況未知。加油站一名店員稱，案發時他聽到兩聲巨響，便來到加油站商店前門，看到一名男子駕駛一輛閃爍著警告燈的卡車，靠近停車標誌處。店員指出，該男子手持一把帶有消音器的大型手槍，看起來好像在找人。

警方稱，嫌犯Chaidez駕駛一輛黑色卡車，在加油站行兇後沿著15號高速公路向南行駛。據稱，他開車時一路開槍，警方實施追捕，並最終逮捕這名亡命之徒。

在這些連環槍擊案件中，槍手Chaidez接連向車內熟睡的司機開槍，他的作案動機讓人費解，當局尚未公布槍手為何選擇這些受害者作為目標，案件更多細節仍在調查中。任何了解相關資訊的人請撥打Barstow警局電話：760-256-4838；希望保持匿名的來電者請撥打 We-Tip 電話 1-800-78-CRIME (27463)。