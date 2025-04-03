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世報教育展／善用獎助學金 學費9萬變2千

記者邵敏／洛杉磯報導
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在Lindy的規畫協助下，學生獲得近9萬美元助學金。（Lindy提供）
在Lindy的規畫協助下，學生獲得近9萬美元助學金。（Lindy提供）

近年來，美國大學學費持續飆升，一些頂尖私立大學費用高不可攀。華裔教育專家艾冬（Lindy Bell）分享案例，華人學生通過申請獎、助學金，學費從9萬多美元降到僅需支付2000多。

有著豐富實戰經驗的教育專家Lindy，4月5日將在世界日報洛杉磯社舉辦的「2025春季教育展」上，發表專題講座，傳授家長如何通過合法合規的財務規畫，幫助孩子爭取到最高的大學獎學金、助學金。該教育展免費參加，註冊連結https://reurl.cc/4LRRXV，或透過二維碼註冊報名。

Lindy分享多起成功案例，她敘述一名華人學生被頂尖私立大學錄取，每年學費高達9萬2000美元。這名學生在Lindy的規畫協助下，獲得近9萬美元助學金，實際支付學費2700美元，為家庭節省巨額教育開支。這起案例成功的關鍵在於重新配置家庭資產，以及調整收入。據悉，家長原本沒有申請，以為拿不到助學金。

一些收入不高的家庭拿不到助學金，中等收入家庭反而能獲得高額獎學金，原因在哪？Lindy解釋，拿不到的家庭通常踩中三大陷阱，包括孩子名下有資產，拉高家庭貢獻值；報稅收入結構沒優化，「看起來太有錢」；錯過CSS Profile大學申請表格或漏填信息，直接喪失資助機會。

Lindy當天講座內容將包括學費為何年年上漲，未來趨勢如何；獎助學金如何計算，哪些家庭條件最吃虧；聯邦助學金申請FAFSA、與CSS Profile申請的關鍵時間點與策略；家長最常犯的申請錯誤又有哪些。

David Sanepour擅長與大學財務辦公室溝通談判。（Lindy提供）
David Sanepour擅長與大學財務辦公室溝通談判。（Lindy提供）

此外，Lindy還會提供關鍵三招，幫助華人家庭破解「助學金盲區」。包括調整資產結構，學會把錢放在不被計算的位置，比如退休帳戶、現金值保單或家長名下帳戶；提前準備時間表，掌握申請截止時間，不錯過優先獎學金及校內補助申請窗口；主動申訴爭取再評估，收入變化、一次性獎金、家庭特殊開銷等都可以成為申訴理由。

掃描二維碼註冊報名參加世界日報教育展。
掃描二維碼註冊報名參加世界日報教育展。

Lindy與有著教育法律助理背景的David Sanepour攜手組成專業團隊，已協助無數家庭成功申請獎助學金。David擅長與大學財務辦公室溝通談判，在助學金申訴與重新評估方面經驗豐富，為家庭開發更多隱藏機會。Lindy從事金融投資、理財行業11年，持有美國投資與保險執照，是認證大學教育金專家與註冊退休金分析師，曾任大型企業高管。

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