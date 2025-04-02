中華會館青年節頒獎 表揚16優秀華裔青年
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南加州中華會館於3月31日舉辦青年節頒獎典禮，現場賓客雲集，逾350人出席，氣氛熱烈。活動表彰16位優秀華裔青年，肯定他們在學業與專業領域的傑出表現，並藉此激勵年輕一代積極進取、回饋社會。
頒獎典禮當晚，國會議員趙美心、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀與夫人、洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍、中華會館副主席朱柏田、監事長張麗卿、副監事長伍堅偉、青年節籌備會總幹事張自豪，以及多位民選官員、各僑團領袖與嘉賓均親臨會場，共同見證華裔青年的光榮時刻。
中華會館主席聶澤英在致詞時表示，衷心感謝所有出席嘉賓的支持，並感謝各界個人與團體對青年節活動的慷慨捐助。他誠摯祝賀今年獲獎的16位優秀青年，這些獲獎者包括博士、碩士、工程師、在讀研究生及已在職場展現成就的大學畢業生，充分展現華裔青年人才濟濟，潛力無限。聶澤英指出，青年節優秀青年選拔活動每年舉行，旨在激勵年輕一代努力學習、立志成為社會棟樑。同時也透過活動推廣國父孫中山先生的思想與三民主義精神，強化海外華人青年對中華文化的認同與傳承，促進南加州華人社團間的聯繫與團結。他鼓勵青年積極參與社會公益，延續華人傳統價值與文化精神，期盼青年世代成為促進社區和諧與繁榮的重要力量。
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