中華會館青年節頒獎 表揚16優秀華裔青年

聶澤英指出，每年舉辦青年節表揚大會，是為讓華裔青年感受到來自社區的肯定與期許。（主辦單位提供）

南加州 中華會館於3月31日舉辦青年節頒獎典禮，現場賓客雲集，逾350人出席，氣氛熱烈。活動表彰16位優秀華裔 青年，肯定他們在學業與專業領域的傑出表現，並藉此激勵年輕一代積極進取、回饋社會。

頒獎典禮當晚，國會議員趙美心、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀與夫人、洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍、中華會館副主席朱柏田、監事長張麗卿、副監事長伍堅偉、青年節籌備會總幹事張自豪，以及多位民選官員、各僑團領袖與嘉賓均親臨會場，共同見證華裔青年的光榮時刻。