羅省秉公堂春季祭祖 逾百人觀禮

羅省秉公堂2025年春季祭祖典禮大合照。（主辦單位提供）

羅省秉公堂2025年春季祭祖典禮於3月29日中午12時在洛杉磯華埠 會議大廳舉行，來自各界的僑團代表逾百人到場觀禮，場面莊嚴肅穆。儀式循古禮向五祖及關聖帝君獻供，象徵薪火相傳、慎終追遠。會中並祝賀中華會館主席聶澤英晉升為堂務元老，肯定其多年對社團的貢獻。當日傍晚舉辦春節聯歡餐會，300多人齊聚歡慶，展現僑社團結與傳統文化活力。

祭祖儀式由羅省秉公堂主席周賜軒主持，副主席張自豪、元老周錦瀚、馬培道、聶澤英、主委林盛富均列席。儀式邀請紀欽耀、鍾佩珍、林達堅前市長及中華會館四位首長依循堂務傳統，共同向五祖及關聖帝君敬獻金豬與香燭，整體儀式依循古禮，充滿慎重與尊崇之意。隨後由多位嘉賓代表致詞，周賜軒主席及張自豪副主席強調，堂務歷史悠久，代代傳承的精神值得後人學習。元老馬培道與聶澤英亦分享堂務發展歷程與未來展望。

出席嘉賓包括駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀與夫人、洛僑中心主任鍾佩珍、蒙特利公園市 前市長林達堅，中華會館主席聶澤英、副主席朱栢田、監事長張麗卿、副監事長伍堅偉，以及中華會館顧問馬樹榮、余艷濃、伍尚齊、方杰洲、胡卓球，僑務委員廖美華、李健民、潘意玲，福地會會長黃惠邦、福僑會會長林慧懿等，各僑團領袖均親臨秉公堂會所致賀。