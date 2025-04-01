世報教育展 解析名師線上科研 助力申請大學

主講人Marvin Liu。（受訪者提供）

洛杉磯世界日報社於4月5日舉辦世報教育展。博雅教育（Boyar Education）首席規畫專家、美國教育碩士Marvin Liu的主講題目是：頂尖名校導師在線科研項目如何助力大學申請？他將分三个方向與大家分享，包括在線科研項目簡介、項目開展流程及類別、項目實際案例及學生反饋。

Marvin Liu說，博雅教育與全美一些長春藤院校，以及全美排名前20名大學的名教授，有一個線上科研項目，共計「七周+五周」。七周是與導師以小組論文形式學習固定課題；五周是根據前七周學習課題大家共同出一篇學術論文，可以發表在學術期刊上的。至於項目流程與類別，是指提供參與學生有一個篩選過程，包括英文水平、申請專業或者已經在讀專業等，這個科研項目針對高中生、大學生，有不同課題。根據學生不同興趣愛好及需求，幫助學生選擇合適的課題，項目共計有百餘個課題供選擇，涵蓋商科、計算機、人文科學及現在熱點的人工智慧、人機交互等領域。對於實際案例及學生反饋，他表示，提供過去幾年參與不同項目學生的論文發表期刊、如何幫助學生在申請美國大學過程中獲得加添項目優勢、獲得哪些美國國內及世界名校錄取等。

Marvin Liu的本科畢業於北亞利桑納大學，主修英語語言與文學；研究生畢業於長堤加州 州立大學，主修教育技術與多媒體領導力。在過去12年中，他致力於教育領域，幫助超過數百位學生成功申請從幼兒園到研究生各個層級的理想學校。其中不乏哥倫比亞大學、約翰霍普金斯大學、洛杉磯加大 、南加大 等名校。他也著意為國際生安排一些夏令營及短期交流項目，使他們能在留學前體驗美式課堂，並獲得與美國學生及老師直接交流的機會。