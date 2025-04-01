派洛斯福德牧場 3/30晚規模3.2地震

派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes）地區30日晚8時27分左右發生規模3.2地震。（派洛斯福德牧場政府官網截圖）

根據美國地質調查局（USGS）通報，洛杉磯 縣派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes）地區30日晚發生規模3.2地震 ，震央位於洛杉磯縣派洛斯福德牧場西南22英里處，深度在太平洋海底11英里處。

USGS表示，本次地震發生在30日晚8點27分左右，距離洛杉磯市中心約30英里，遠至聖胡安卡皮斯特拉諾（San Juan Capistrano）和丹那岬（Dana Point）， 約70人報告感受到震動。不過，地震當時正好在當地參加聚會的多位華人 表示，他們並沒有感覺到地震；當晚當地8時半微雨，山海出霧氣不小。

USGS表示，規模2.5至5.4的地震通常會被感覺到，但震感也取決於人離震央的距離以及地源的深度，規模5.4以下的地震較少造成太大損害。多數人感受不到規模2.5以下的地震，但震源較淺的地震如果突然快速震動，可能導致火災、海嘯、山崩或雪崩。據國土安全部稱，這種情況可能發生在任何地方，但在阿拉斯加、加州、夏威夷、俄勒岡、波多黎各和華盛頓最常見。

洛杉磯縣派洛斯福德牧場當地華人居民劉先生夫婦表示，他們在當地居住30多年，窗外望去清晰可見卡特琳娜島(Catalina Island)，不時可以感到到輕微小地震，但無大影響。當地房子大多依山或緩坡而建，均無大礙。