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租屋公司野火後哄抬租金113% 洛市求償6200萬元

編譯胡立宗／綜合報導
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短租業者在大火過後惡意哄抬租金，此為示意圖。(Unsplash/Alex Block)
短租業者在大火過後惡意哄抬租金，此為示意圖。(Unsplash/Alex Block)

部分租屋公司在洛杉磯山火後哄抬價格，某些租金甚至飆漲113%，洛市律師菲斯坦・索托（Hydee Feldstein Soto）近日正式提告，要求被告返還租金，並繳納罰款6200萬美元。

被告為Akiva Nourollah、Micah Hiller、Haim Amran Zrihen、Rachel Florence Saadat，與公司Hiller Hospitality LLC、Hiller Hospitality Group LLC、1070 Bedford LLC、Red Rock 70 LLC、Coastal CHarm LLC。公司位於內華達，但取得執照可在加州營業。

訴狀顯示，這些個人與公司早在2022年4月起就已經違反洛市規定，企業化經營短租房，更在大火後哄抬租金，超收了數以萬計的夜／人次租金。菲斯坦・索托稱之為，在洛杉磯居民最慘的時刻還趁火打劫。

被告個人與公司，據信還利用假身分，並謊稱短租房不在市區，因此，除了求償外，告訴還將試圖永久禁止他們參與洛市短租業務。

洛市2019年實施短租法令，禁止不符規章的短期租賃。短租房東只能出租主要住宅，而且一次只能出租一間。另外，屬於租金穩定的住房，也不能用於短租。出租者除了要申請、繳費，還要獲得都市計畫局的登記字號，廣告宣傳也必須符合洛市法規。

另外，加州在1994年的北嶺地震後實施反哄抬法，因此被告除了先前已經違反洛市短租規定，還在年初大火後，違法哄抬物價。市府呼籲可能受害民眾，儘快以311專線申報，申報可以匿名處理。

租金 加州 洛杉磯

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