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天普市「iTaiwan」開張 人潮湧

記者張庭瑜／天普市報導
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門市一開幕，現場立刻湧入大批民眾，店內外瞬間擠得水泄不通。（記者張庭瑜／攝影）
門市一開幕，現場立刻湧入大批民眾，店內外瞬間擠得水泄不通。（記者張庭瑜／攝影）

以懷舊柑仔店為品牌概念、專營台灣製造MIT商品的「iTaiwan」食品禮品專門店，29日上午在天普市（Temple City）盛大開幕，也是該品牌在加州開設的第4家直營門市。活動現場早早出現長長人龍，開幕式於上午10時30分展開，大批民眾湧入搶購場面熱鬧，甚至有市議員化身「一日DJ」炒熱氣氛。民眾直呼「不用再跑羅蘭崗，門外就有台灣味」。

影音：記者張庭瑜

新店延續品牌一貫風格，主打「基隆夜市」主題，提供鹹酥雞、魷魚條與冬瓜檸檬茶免費試吃，不少人邊吃邊拍照打卡，直呼「像回到台灣夜市」。有一名天普市居民表示，以前買台灣食品，都要開車去羅蘭岡，來回近一小時。如今iTaiwan開到家門口，小吃的零嘴、泡麵、醬油、黑糖薑茶、冷凍點心通通都有，「很懷念也很感動」。

吳玉山表示，要讓在地台灣僑胞透過熟悉的味道一解思鄉之情。（記者張庭瑜／攝影）
吳玉山表示，要讓在地台灣僑胞透過熟悉的味道一解思鄉之情。（記者張庭瑜／攝影）

開幕前就有大批民眾守候在門口，人潮絡繹不絕，現場氣氛熱絡。（記者張庭瑜／攝影）
開幕前就有大批民眾守候在門口，人潮絡繹不絕，現場氣氛熱絡。（記者張庭瑜／攝影）

iTaiwan Foods董事長吳玉山主持剪綵儀式，率領團隊與多位政要、社區代表一同揭幕。出席貴賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣、新聞組組長王冠惠、經濟組祕書謝嘉豪、新聞組副領事曾郁祺，以及台灣觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚、天普市市長Cynthia Sternquist、副市長文尚丞及市議員陳祥寧，聖蓋博市（San Gabriel）市長吳程遠、市議員丁言愉等多位官員。

活動推出限量「茄芷袋」贈品，不少民眾一入場就直奔兌換區，場面熱鬧搶手。（記者張庭...
活動推出限量「茄芷袋」贈品，不少民眾一入場就直奔兌換區，場面熱鬧搶手。（記者張庭瑜／攝影）

店內走道人潮湧動，許多民眾駐足在架前仔細挑選，場面熱鬧。（記者張庭瑜／攝影）
店內走道人潮湧動，許多民眾駐足在架前仔細挑選，場面熱鬧。（記者張庭瑜／攝影）

官員們拿起毛筆，為龍頭點上紅眼，一筆一畫象徵好運臨門。（記者張庭瑜／攝影）
官員們拿起毛筆，為龍頭點上紅眼，一筆一畫象徵好運臨門。（記者張庭瑜／攝影）

吳玉山表示，iTaiwan創立至今，一直期望成為僑胞思鄉時的慰藉，也希望讓主流社區透過味覺認識台灣。他說：「食物是最能串起記憶的媒介，我們想讓大家在美國也能一口吃到台灣味，感受家鄉情。」陳令欣則指出，iTaiwan不只是商店，更像是一座文化橋梁，讓異鄉的台灣味得以傳承。他感謝企業積極推動台灣形象，並期盼更多人能透過這個品牌認識台灣文化。文尚丞也表示，天普市超過65%居民為亞裔，iTaiwan進駐對當地社區是一項有文化意義的補強。市府將大力支持這類文化企業落地發展，讓社區更有特色與認同。

剪綵一瞬間氣氛沸騰，象徵「台灣味」正式進駐天普市。（記者張庭瑜／攝影）
剪綵一瞬間氣氛沸騰，象徵「台灣味」正式進駐天普市。（記者張庭瑜／攝影）

「iTaiwan」天普市新店開幕式大合照。（記者張庭瑜／攝影）
「iTaiwan」天普市新店開幕式大合照。（記者張庭瑜／攝影）

為慶祝新門市開幕，活動期間推出多項限定優惠，掀起搶購熱潮。限量200份開幕好禮送完為止，拍照打卡即可獲贈「限定茄芷袋」，購買冷凍商品滿50元還可獲贈保冷袋。開幕周末更祭出冷凍商品買一送一優惠，現場結帳隊伍大排長龍。此外，凡單筆消費滿20元即可參加抽獎，頭獎為300元購物金、二獎150元、三獎100元，四至八獎則為20元購物金，活動人氣爆棚。

剪綵儀式後，現場登場熱鬧非凡的舞龍表演，象徵吉祥如意、開業大吉。（記者張庭瑜／攝...
剪綵儀式後，現場登場熱鬧非凡的舞龍表演，象徵吉祥如意、開業大吉。（記者張庭瑜／攝影）

活動尾聲並安排舞龍表演與現場音樂炒熱氣氛，由鑽石吧市（Diamond Bar）市議員劉栩林親自操控音樂，擔任「一日DJ」，與現場民眾互動熱烈，為整場開幕式錦上添花。

天普 洛杉磯 加州

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