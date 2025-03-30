世報教育展／Berry邱 開講AP攻略大全

Elite Prep聖荷西分校主任暨資深教育升學顧問Berry Y. 邱，將在教育展上主講「AP攻略大全：選課、考試與申請一次搞懂」。（Berry邱提供）

洛杉磯 世界日報4月5日（周六），將在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「2025春季教育展」，邀請南加州 教育領域專家學者，帶來最權威的大學升學 趨勢解析；其中Elite Prep聖荷西分校主任暨資深教育升學顧問Berry Y. 邱，將主講「AP攻略大全：選課、考試與申請一次搞懂」。

AP歷年是許多高中學生成功申請名校的關鍵參考。Berry邱表示，4月5日她將為家長和學生全面解讀AP攻略，包括申請名校需要修幾門AP才夠？修多少AP能夠為錄取加分，卻又不浪費寶貴的高中時間和精力？選哪些科目對申請名校更有幫助？AP課程的優點與潛在缺點是什麼？可以重複考AP考試嗎？如何計分？什麼時候知道分數？如何報名AP考試？費用是多少？AP成績真的會影響大學錄取嗎？如果學校沒有AP課程，該怎麼辦？

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Berry邱表示，她也將在當天的講座中，針對家長和學生最常見疑問，深入解析AP課程重點、選修策略與考試制度，幫助華人學生在升學路上做出聰明選擇。

4月5日教育展免費參加，感興趣民眾可透過註冊鏈接（https://reurl.cc/4LRRXV）或二維碼報名。活動地址9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731。