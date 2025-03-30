伊頓大火毀自然中心 17隻動物僅存兩龜

伊頓峽谷自然中心在伊頓火災中付之一炬，失去15隻動物，僅存兩隻陸龜。（橙縣紀事報Threads）

巴沙迪那星報報導，在1月初發生的伊頓火災（Eaton fire）中，巴沙迪那市（Pasaden）伊頓峽谷自然中心（Eaton Canyon Nature Center）被摧毀，15隻動物死於圍欄內，意味著那些能讓孩子們露出笑容或困惑表情的「動物大使」全部消失，除了兩隻在火災中倖存下來的沙漠陸龜，克萊德（Clyde）和克萊門汀（Clementine）。某種程度上，牠們可說是「睡過了整場災難」。

每年冬季，這兩隻陸龜會被送到志工家冬眠，牠們分別待在紙箱中，享受涼爽、幽暗的冬眠環境。1月大火發生前幾周，克萊德和克萊門汀已被安置在內墊報紙的冬眠紙箱內，開始為期四個月的冬眠。這種過冬的自然方式，正好讓牠們安然度過大火。

在伊頓峽谷自然中心服務15年的洛縣 公園及娛樂局（L.A. County’s Department of Parks and Recreation）主管埃斯特雷拉（Kenia Estrella）說，大家對牠們倖存下來都感非常高興。去年11月起，兩隻龜被安置在她位於阿蘇薩（Azusa）的車庫內冬眠，沒有餵食、沒有喝水。

3月28日，埃斯特雷拉在自家草坪上將克萊德喚醒，意味著冬眠結束。年齡介於60歲至70歲的克萊德，精神抖擻地在草坪上緩步前行，停下來啃食蒲公英花。「牠們會在沙漠中吃野花，」她解釋道。而年紀介於75歲至85歲的克萊門汀步伐緩慢得多。冬眠後第一個小時，牠只在四處張望，幾乎沒有移動。

春夏季節時，牠們會被安置在自然中心庭院更大的活動空間自由漫步。克萊德於2011年被發現棄置於洛縣一非縣屬地，克萊門汀則是1999年一名遊客在艾塔迪那發現後交給中心。埃斯特雷拉說，克萊德特別親人，克萊門汀則偏愛安靜。

洛縣公園及娛樂局主管斯馬特（Richard Smart）表示，牠們是自然中心最受歡迎的動物大使，每天工作人員餵牠們吃羽衣甘藍、小白菜，有時還會替他們切蘿蔔。

回憶起在火災中喪生的動物大使們，包括蛇、蜥蜴、甲蟲、蜘蛛等，埃斯特雷拉仍感悲傷，「我特別懷念恐龍 蜥蜴迪諾（Dino），牠是大家的最愛。」