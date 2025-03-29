因言入罪 川普驅逐移民被轟不合法

休斯頓移民法律服務聯合會（Houston Immigration Legal Services Collaborative，HILSC）執行長Zenobia Lai。（EMS視頻會議截圖）

川普 總統上台執政以來，砍下的三板斧之一就是驅除非法移民 。但是最近的許多案例顯示，被驅逐的無證移民中，有些人並沒有犯罪紀錄；有些人因為言論和政治立場被吊銷簽證，甚至綠卡。少數族裔媒體（EMS）28日舉辦線上會議，移民律師、業內專家痛批川普驅逐非法移民政策的不合法。

休士頓移民法律服務聯合會（Houston Immigration Legal Services Collaborative，HILSC）執行長Zenobia Lai介紹，川普給移民帶來的影響，媒體有必要澄清。並不是說對那些非法移民的罪犯放任不管，但是目前驅趕的非法移民中，涉及無犯罪記錄的人們。她介紹了川普上任後對移民政策的改變，包括「不讓人進」、「把所有人趕出去」以及「把後門關上」。具體政策包括將調用軍隊力量，謊稱美墨邊界有大量非法移民湧入，取消政治庇護申請等。

川普本月將260多名隸屬於黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）及MS-13的移民，用飛機運至薩爾瓦多，送往該地的大型監獄。在此過程中援引「外國敵人法案」（Alien Enemies Act.），動用了戰時軍力。之後，該舉動被聯邦法官攔下。28日川普政府向最高法院請求通過「外國敵人法案」，完成對黑幫組織成員的移送。

對此，美國移民律師協會前主席David Leopold表示，外國敵人法案曾在二戰時用於拘禁日裔、德裔民眾。該法案制訂於1798年，內容是允許總統在戰時拘禁或遣返 敵國族裔的美國人或外國人。但是目前美國根本沒有在戰爭中，川普企圖以該法為依據進行大規模遣返，實在無理可循。

FWD.us移民權益倡導組織主席Todd Schulte表示，本周ICE甚至要求國稅局（IRS）共享報稅資料，藉以抓捕非法移民。Todd Schulte說，這與川普政府宣傳的非法移民不繳稅、只享受美國福利相衝突。這也使得非法移民不工作不繳稅的言論不攻自破。Todd Schulte還介紹了在遞解程序中，保證非法移民的權利的重要性。這些權利在美國歷任總統中都賦與了非法移民，讓其在多年的移民案件審理中，有權利工作等。