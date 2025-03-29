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洛縣DNA試劑盒出問題 警將重測4000樣本

洛杉磯訊
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洛杉磯縣警局因DNA試劑盒疑有缺陷，將重新檢測約4000個樣本，以確保刑事案件的科學證據準確無誤。（取材自abc7電視台）
洛杉磯縣警局因DNA試劑盒疑有缺陷，將重新檢測約4000個樣本，以確保刑事案件的科學證據準確無誤。（取材自abc7電視台）

洛杉磯縣警察局26日宣布，因發現先前長達八個月間持續使用的DNA檢測試劑盒可能影響結果，將重新檢測約4000個樣本，以確保刑事案件調查的準確性與完整性。據ABC7電視台報導，該局表示，此次問題源於製造商早在去年通知其產品存在瑕疵，但因通報未被轉達釀成事故。

洛縣警局說明，該局科學服務局官員25日才獲悉，一家DNA檢測試劑盒製造商曾在2024年8月28日向該局發出通知，指出某些批次試劑盒存在間歇性性能不佳的情況，可能導致檢測結果或資料不完整。然而，該通知當時由一名已離職員工接收，未能即時通報，導致該局在2024年7月至2025年2月期間仍持續使用該批次產品。

警方目前仍在評估受影響案件的具體數量，尚無法確定有多少刑事調查結果可能受損，但強調這類缺陷「不太可能導致錯誤識別個人」。即便如此，為確保證據可靠，警方決定重新檢測約4000個樣本，但部分樣本數量有限，恐有部分無法重驗。洛縣警長盧納（Robert Luna）強調，該局對法醫檢測結果的準確性高度重視，已採取行動全面調查並導入改進措施，以防止類似事件再度發生。他表示：「我們致力在維護刑事調查的完整性，將以最大透明度處理此事，確保司法程序的公正。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）則表示，已與警方啟動聯合評估行動，並將確保所有刑事司法程序相關人員，包括被告、辯方、受害人、檢察官、法院與社會大眾都能即時掌握資訊，並根據事實與法律，對每起案件做出必要處置。他強調，檢察官辦公室將以維護司法公信力與大眾信任為最優先目標，針對需要補救的個案，依法採取必要行動。

洛縣 DNA 洛杉磯

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